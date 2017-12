Smer nepotrebuje pri volení Čižnára ani vidieť

Poslancom Smeru stačí, ak kandidáta na šéfa prokuratúry vypočuje zopár ich kolegov.

16. jún 2013 o 20:59 Miroslav Kern

Čižnár zrejme dostane iba hlasy Smeru.

BRATISLAVA. Bez prekvapení a len s podporou Smeru by sa mala skončiť utorková voľba Jaromíra Čižnára za generálneho prokurátora.

Poslancom strany Roberta Fica navyše stačí, aby sa Čižnár predstavil len šiestim z nich, ktorí sú v ústavnoprávnom výbore parlamentu. Bratislavského krajského prokurátora si do poslaneckého klubu zavolať nemienia.

„Nepochybujem ani na chvíľu, že by nedostal všetkých 83 hlasov,“ hovorí predsedníčka klubu Smeru Jana Laššáková, podľa ktorej sa o voľbe budú rozprávať až v pondelok v klube.

Čižnára si tam nezavolajú. „Návrh podal pán poslanec Madej, takže on bude informovať.“

Veď si ho vybrali prokurátori

Jaromír Čižnár má 49 rokov, je spolužiakom Roberta Fica z práva ,

, hovorilo sa o ňom ako o možnom riaditeľovi SIS,

je šéfom krajskej prokuratúry v Bratislave.

Ak by poslanci podľa Laššákovej pociťovali potrebu Čižnára vidieť osobne, vraj ho zavolá.

„Pán Čižnár je krajský prokurátor, má odporúčania z prokurátorskej rady a to mi úplne stačí. Nepotrebujem to mať do detailu preverené,“ odvetila Laššáková na otázku, čo vie o kandidátovi.

Jaromír Čižnár do parlamentu príde, zrejme však len na ústavoprávny výbor, kde ho majú spovedať jeho členovia.

„To, že pôjde na ústavnoprávny výbor, stačí. Máme tam šesť ľudí a tí nás budú informovať,“ povedal podpredseda klubu Miroslav Číž.

„Je jediným kandidátom a všetci cítime, že generálneho prokurátora zvoliť treba,“ povedal na otázku, či dostane všetkých 83 hlasov.

Poslanec Smeru Mojmír Mamojka hovorí, že Čižnára „podľa všetkého“ voliť bude. Aj preto, že je podľa neho dobrým prokurátorom.

Darina Gabániová zo Smeru vraví, že pokiaľ vie, Čižnár sa „má prísť predstaviť a povedať svoju víziu“. Ona v ústavnoprávnom výbore nesedí, myslí si, že sa príde predstaviť klubu.

Šéf výboru Róbert Madej vysvetľoval v TA3, že sa zvolením Čižnára nevystavujú riziku dvoch zvolených prokurátorov, pretože je nízka pravdepodobnosť, že Ústavný súd vyhovie sťažnosti Jozefa Čentéša.

Opozícia odíde

Čižnár by mal dostať len hlasy od Smeru. Poslanci KDH, SDKÚ a Mosta­-Hídu na hlasovanie vôbec nepôjdu a to isté predpokladá o svojom klube aj líder OĽaNO Igor Matovič.

„Asistovať pri návrate totality sa nemá,“ vraví Matovič.

Radoslav Procházka (Alfa) je vraj ochotný za Čižnára hlasovať, ak by sa v prípade verdiktu v prospech Jozefa Čentéša vzdal funkcie.