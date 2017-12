Stíhal som aj Smer, odkázal Čižnár

Opozíciu kandidát na Generálneho prokurátora nepresvedčil, na jej kompromis odmietol pristúpiť.

17. jún 2013 o 12:44 TASR, Monika Tódová

Kandidát Smeru na generálneho prokurátora Jaromír Čižnár sa predstavil poslancom. Odkázal, že za zlyhania prezidenta alebo Ústavného súdu nemôže.

BRATISLAVA. Zásah kukláčov na Úrade vlády ako pred niekoľkými dňami v Česku? Kandidát Smeru na generálneho prokurátora a krajský prokurátor Jaromír Čižnár hovorí, že by s tým v prípade podozrenia z trestného činu nemal problém.

„Určite nie. Máte vedomosti, že som v minulosti konal podľa toho, kto je v akej straníckej funkcii alebo strane?“ reagoval prvýkrát pred novinármi po rokovaní ústavnoprávneho výboru. Tam odpovedal na otázky poslancov a predstavoval svoje plány na prokuratúre v prípade zvolenia.

Smer? Spomenul Mádlovú

Jaromír Čižnár pracuje na prokuratúre 24 rokov,

narodil sa 10. 4. 1964 v Handlovej,

Právnickú fakultu skončil v roku 1986,

1986 - 1989 bol právnym čakateľom na Obvodnej prokuratúre Bratislava IV,

v júni 1989 „súdruha“ Čižnára generálny prokurátor Slovenskej socialistickej republiky Pavol Kis vymenoval za prokurátora,

Čižnár vyhlásil, že nebol členom žiadnej politickej strany a v roku 1988 odmietol vstup do komunistickej strany,

od februára 1991 prešiel na základe rozhodnutia generálneho prokurátora Vojtecha Bacha ako prokurátor na Mestskú prokuratúru v Bratislave,

už o mesiac sa však vrátil na Obvodnú prokuratúru Bratislava IV robiť námestníka,

od roku 1995 na základe rozhodnutia generálneho prokurátora Michala Vaľa až do roku 2004 viedol Obvodnú prokuratúru Bratislava IV, ktorá sa medzitým premenovala na okresnú,

od roku 2004 doteraz je krajským prokurátorom v Bratislave. Do funkcie ho vymenoval Dobroslav Trnka.

„Nemal som problém stíhať ľudí zo Smeru,“ povedal s tým, že vybavovať „skúšali mnohí“. Ak by sa vraj ukázalo, že drukuje akejkoľvek strane, odstúpi.

Ako príklad svojej nezávislosti od Smeru spomenul kauzu podvodu v neziskovke Privilégium. Krajský súd v Bratislave odsúdil bývalú členku Smeru Štěpánku Mádlovú na dva roky podmienečne za protizákonné poberanie dotácie, ktorú dostala za ministerky sociálnych vecí Viery Tomanovej zo Smeru.

Čižnár hovorí, že práve pod jeho vedením podával prokurátor odvolanie, keď Mádlovú oslobodil okresný súd. Povedal tiež, že mu Generálna prokuratúra odňala viaceré kauzy, v ktorých „som mal iný názor“.

Stíhal by aj prípad nahrávky hlasu podobného Robertovi Ficovi, ktorý vybavuje „vlastnou hlavou“ čierne peniaze pre stranu? „Hlas podobný Ficovi riešil špeciálny prokurátor a tam nemám právo zasahovať. Ja som to nerobil,“ odbil novinárov. Po štvrtej otázke odkráčal.

Odstúpiť sa nechystá

Čižnára videli viacerí novinári prvýkrát. S médiami doteraz nezvykol komunikovať. Ku koncu rokovania strácal trpezlivosť aj s poslancami a ich opakujúcimi sa otázkami.

Poslanec Radoslav Procházka chcel od Čižnára verejný prísľub, že sa vzdá funkcie, ak Ústavný súd povie, že práva už zvoleného kandidáta Jozefa Čentéša boli jeho nevymenovaním do funkcie prezidentom porušené. Čižnár povedal, že tak urobí, iba ak súd povie, že Čentéšove práva porušil on svojou kandidatúrou.

Lucia Žitňanská z SDKÚ hovorí, že tento prísľub nič neznamená. „Odpovedal ako dobrý právnik, ktorý vie, že nenastane situácia, v ktorej by musel odstúpiť.“ Ak by aj Ústavný súd Čentéšovi dal za pravdu, konštatoval by podľa nej, že jeho práva porušil prezident či Národná rada.

Bývalý predseda Ústavného súdu Ján Mazák si myslí, že taká požiadavka na Čižnára ani nemala zaznieť. „Buď sa rozhodne konať sám, ak Jozef Čentéš uspeje, alebo nie. S tým sa právne nedá pohnúť.“

Opozícia chcela od Čižnára počuť, čo sa zmenilo, že nedodržal slovo z januára, keď tvrdil, že nebude kandidovať skôr, ako súd predbežne nerozhodne o Čentéšovej sťažnosti. Čižnár zopakoval, že s kandidatúrou súhlasil, lebo súd sa v rozhodovaní nepohol.

Pripomenul aj Radu prokurátorov a všetkých krajských prokurátorov, ktorí chcú, aby kandidoval.

Robert Fico nevie, čo sa patrí a čo nie. Škodí tým aj svojmu kandidátovi na generálneho prokurátora, píše Roman Pataj

Kde sú siedmi statoční?

Čižnár hovorí, že vyvodí konzekvencie voči sebe aj vtedy, ak sa ukáže, že sudcovia Ústavného súdu chceli súd odblokovať, ale predsedníčka Ivetta Macejková im to neumožnila. „Nech sa postaví pani predsedníčka, siedmi statoční.“

Pýta sa, prečo mu dávajú za vinu, že „nekonal prezident, nekoná Ústavný súd“.

Opozícia sa na voľbe nezúčastní, aj keď Procházka uvažoval, že by tak urobil.

Čižnár je spolužiakom premiéra Roberta Fica z vysokej školy. Fico sa s ním v minulosti radil o viacerých právnych otázkach.

Parlament ho bude voliť v utorok podvečer v tajnej voľbe. Potom ho ešte musí vymenovať prezident Ivan Gašparovič. S rozhodnutím, či vymenuje Jozefa Čentéša, čakal prezident rok a pol. Ako rýchlo sa rozhodne teraz, nehovorí.