Glváč: Celý spis o zneužívaní bytov hovorí opak toho, čo uniknutá časť

17. jún 2013 o 13:09 TASR

Podľa šéfa výboru Martina Fedora dal minister obrany presvedčivejšie informácie než v prípade údajného tunelovania.

BRATISLAVA. Sedem strán spisu ohľadom údajných machinácií s majetkom vojenskej tajnej služby v rokoch 2004 - 2008, ktoré unikli do médií, hovorí opak toho, čo zvyšok spisu.

Tvrdí to minister obrany Martin Glváč (Smer).

Celý spis v pondelok prezentoval poslancom na rokovaní výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.

"Spis tam je od roku 2010. Z toho prvých sedem strán bolo použitých. To, kde sa to už nehodilo, kde sa tie tvrdenia vyvracali, to sa nedalo," povedal.

"Aj napriek tomu dala pani expremiérka Radičová otvoriť bezpečnostnú previerku pánovi Tibenskému. Bol aj na polygrafe na NBÚ, kde všetko zodpovedal a absolútne prešiel," povedal Glváč.

Zároveň priznal, že takýto postup nie je bežný, obvykle si vyšetrenia na polygrafe realizuje vojenské spravodajstvo samo. "Bolo to na požiadanie pani expremiérky Radičovej," vysvetlil.

Glváč: Pre mňa sa úloha skončila

Práve Tibenský má byť podľa informácií denníka SME podozrivým z toho, že zariadil prenájom bytov na spravodajské účely, ktoré sa však v skutočnosti využívali len na osobné potreby.

Podľa Glváča zvyšok toho istého spisu vyvracia skutočnosti uvedené na prvých siedmych stranách.

Napriek tomu vo veci konajú aj orgány činné v trestnom konaní, a to tak v samotnej podstate obvinení, ako aj na zisťovaní, kto tajné materiály sprístupnil médiám.

"Pre mňa je táto úloha skončená, nakoľko vo veci úniku, aj vo veci samotnej podstaty už konajú orgány činné v trestnom konaní. Tým sme všetko poskytli, dokonca už som niektorých príslušníkov zbavil mlčanlivosti. Budem v tom pokračovať na každé požiadanie, ktoré dostanem," dodal Glváč.

Poslanci však, vzhľadom na vysoký stupeň utajenia, nemali možnosť študovať samotný spis. Jeho obsah im tlmočil minister Glváč.

Fedor: Stále tu máme únik dokumentov

"Informácie ministra k podozreniam, ktoré sa teraz vyskytli a vysvetlenia ministra k tomu, sa mi zdajú o čosi presvedčivejšie, ako vysvetlenia k prvému dokumentu," reagoval predseda výboru Martin Fedor (SDKÚ).

"Akonáhle unikol prvý dokument, minister zareagoval spontánne a rýchlo a hovoril o vymyslených slohových prácach a mediálnych kačiciach. Nakoniec musel priznať, že sú to čiastočne autentické dokumenty a niečo sa preverovalo," hovorí.

Fedor zároveň povedal, že je zvláštne, ak profesionáli spracujú sedem strán materiálov o podozreniach a potom sa všetky ukážu ako neopodstatnené.

"Okrem toho, v oboch prípadoch máme do činenia s únikom dokumentov. Máme tu bezpečnostný problém. Máme tu do činenia s likvidáciou základov fungovania vojenského spravodajstva v priamom prenose," uzavrel Fedor s tým, že výbor Glváčovu správu vzal na vedomie.

"Pokiaľ osobitný kontrolný výbor nebude mať väčšinu opozície, budú si tajné služby robiť, čo chcú," reaguje poslanec a bývalý minister obrany Ľubomír Galko (SaS).

Zároveň dodal, že si netrúfa hodnotiť informácie zo spisu, ktorý priniesol minister Glváč, má však pocit, že vyšetrovanie robili "nesprávni ľudia".