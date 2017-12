Smer sám zvolil Čižnára za generálneho prokurátora

Jaromíra Čižnára teraz musí vymenovať prezident Ivan Gašparovič. Zatiaľ nehovorí, či a kedy tak urobí.

((anketa)) 19:34 Prokurátor Jozef Čentéš sa k voľbe generálneho prokurátora vyjadrovať nebude.

18:50 "Po veľmi dlhej dobe, počas ktorej bola pre zlyhanie a neschopnosť súčasnej opozície verejnosť traumatizovaná témou voľby a vymenovania generálneho prokurátora, je Slovensko blízko k tomu, aby ho malo," vyhlásil premiér Robert Fico.

18:48 Jaromír Čižnár zvolenie uvítal, no mrzí ho podľa jeho slov hysterická reakcia opozície.

"Mrzí ma aj to, že už dopredu hodnotia moju prácu, že nebude nestranná, hoci som v doterajšej svojej práci im dôvod na takéto tvrdenia nedal," povedal.

18:43 Prezidentov hovorca Marek Trubač povedal, že o výsledku sa dozvedia pravdepodobne len z médií. Vyjadrenia z kancelárie hlavy štátu možno čakať až po oficiálnom doručení výsledku voľby.

18:28 SaS vyzýva prezidenta, aby Čižnára nevymenoval, lebo bol podľa liberálov zvolený v rozpore s ústavnosťou a dobrými mravmi.

18:23 Pavol Paška je presvedčený, že prezident nenájde na zvolenom kandidátovi na generálneho prokurátora nič, čo by nebolo v poriadku a bránilo by jeho vymenovaniu do funkcie.

18:22 Prvý námestník generálneho prokurátora Ladislav Tichý uvítal zvolenie Čižnára.

"Odpadol mi kameň zo srdca, že sa končí moja odysea vo vedení Generálnej prokuratúry. Som rád, že sa našiel niekto, kto mal osobnú odvahu vstúpiť do voľby generálneho prokurátora aj napriek nepriaznivej politickej situácii a dlhosiahlym rozporom týkajúcich sa voľby generálneho prokurátora," povedal.

Smer jednohlasne zvolil Jaromíra Čižnára

Generálni prokurátori od roku 1990 Vojtech Bacho - od 28. augusta 1990 - do 9. novembra 1994,

- od 28. augusta 1990 - do 9. novembra 1994, Ľudovít Hudek - od 16. novembra 1994 - do 13. decembra 1994,

- od 16. novembra 1994 - do 13. decembra 1994, Michal Vaľo - od 31. januára 1995 - do 31. januára 1999,

- od 31. januára 1995 - do 31. januára 1999, Milan Hanzel - od 1. februára 1999 - do 31. januára 2004,

od 1. februára 1999 - do 31. januára 2004, Dobroslav Trnka - od 1. februára 2004 - do 2. februára 2011,

- od 1. februára 2004 - do 2. februára 2011, Ladislav Tichý, 1. námestník generálneho prokurátora (zastupujúci šéf Generálnej prokuratúry SR) - od 3. februára 2011 - súčasnosť.

17:33 Parlament zvolil bratislavského krajského prokurátora Jaromíra Čižnára za generálneho prokurátora.



V tajnej voľbe, v ktorej ale hlasovali iba poslanci Smeru, získal 82 hlasov. Hlasovali teda zaňho všetci poslanci prítomní na rokovaní. Výsledky prečítala poslankyňa Anna Vitteková.

Čižnára teraz musí vymenovať prezident Ivan Gašparovič. Jeho hovorca Marek Trubač v pondelok nechcel odpovedať na otázku, či a kedy tak prezident urobí. Parlament pokračuje v rokovaní ďalším svojim programom.

17:11 Poslanci začali tajne voliť. Chodia cez trakt predsedu Národnej rady, keďže poslanci OĽaNO im bránia v štandardnej trase cez rokovaciu sálu. Takto musia zo sály odísť, obísť ju a vojsť do Paškových priestorov.

17:10 Za tajnú voľbu hlasovalo všetkých 82 prítomných poslancov Smeru. Toľko hlasov by mal dostať aj Čižnár. Z rokovania parlamentu je zo Smeru ospravedlnená iba poslankyňa Viera Tomanová.

17:08 Poslanci Smeru odhlasovali tajnú voľbu generálneho prokurátora.

17:06 Voľba Jaromíra Čižnára spojila aj opozíciu. Všetci jej poslanci majú spoločnú tlačovú besedu vo vestibule Národnej rady, na ktorej voľbe znovu kritizujú. Sú na nej zástupcovia každej strany, aj odídencov zo súčasných opozičných strán, vrátane Lipšicovcov.

Martvoň: Opozícia vystupuje podľa manuálu od pána Sorosa

17:00 Rozprava oficiálne skončila. Nasleduje päť minútová prestávka a po nej hlasovanie o tom, že voľba generálneho prokurátora bude tajná.

16:58 "Išlo o výstižné vystúpenie, ktoré nastavilo ľuďom z pravice zrkadlo," povedal Paškovi vo faktickej poznámke poslanec Smeru Anton Martvoň. Opozícia podľa neho vystupuje podľa manuálu od pána Sorosa. Martvoň dal zároveň návrh, "či by sme nemohli ísť hlasovať cez trakt predsedu Národnej rady, čiže odzadu".

16:52 Poďme už konečne pánovi prezidentovi ponúknuť kandidáta, na ktorého ľudia čakajú. Ukončil prejav Paška.

16:51 Paška požiadal poslancov OĽaNO, ktorí držia transparenty, aby si uvedomili, že idú zákonnej voľbe brániť nezákonným spôsobom. Tí ich stále držia a od poslancov Smeru chcú, aby ich roztrhli, inak ich vraj nepustia voliť.

16:48 To ako opozícia vystupuje v rozprave Pašku privádza do zúfalstva. Poslanci Smeru mu sčasu načas hromadne zatlieskajú. "Nedovolím si dehonestovať Národnú radu vulgarizmami a krčmovými príhovormi, ktoré by za normálnych okolností nikto ani v krčme nepočúval," hovorí zvýšeným hlasom.

16:43 Paška si v prejave uťahuje z percent, ktorými v prieskumoch disponujú pravicové strany. "Nech nám prestanú vykladať ľudia, ktorí nie sú schopní udržať moc a spravovať krajinu to, že strana, ktorá je schopná roky ponúkať alternatívu, legitímne realizuje svoj mandát, ktorý získala na základe demokratických volieb."

16:38 O slovo požiadal predseda parlamentu Pavol Paška zo Smeru. Bude jediným členom Smeru, ktorý vystúpi v rozprave. Opozícii hovorí, že "utekajú ako potkany z potápajúcej sa lode".

16:35 Rozprava sa skončila, poslanci opozície oznámili, že odchádzajú zo sály.

Sulík: Kočner nie je môj priateľ

16:22 Do rozpravy sa prihlásil už len Richard Sulík. "Pán Kočner nie je môj priateľ, priatelia sa navzájom nenahrávajú a potom to nezverejňujú," reaguje na obvinenia viacerých poslancov Smeru z dnešnej rozpravy. Odporučil im, aby sa zamysleli nad ich kandidátkou do župy (Monikou Flašíkovou-Beňovou), ktorá je Kočnerovou kamarátkou desiatky rokov a naposledy mu bola gratulovať aj k narodeninám.

16:09 Nasleduje vystúpenie posledného písomne prihláseného sa poslanca do rozpravy Martina Poliačika z SaS. Po ňom sa môžu poslanci prihlásiť do rozpravy ešte ústne.

16:03 Podľa Podmanického zo Smeru je zmluva medzi Blaškom a Flašíkom "pamflet". "Prosím vás nekŕmte nás tu takýmito nezmyslami, nemá to úroveň," povedal Lipšicovi. "Prečo ste ako minister vnútra neposlali policajnú eskortu k pánovi Galkovi, našej pani Nagyovej v nohaviciach?" spýtal sa tiež Podmanický.

16:00 "To ste zavinili vy vašim hlúpym vládnutím, ktoré vám Slovensko zrátalo, kto má väčšinu v parlamente," povedal opozícii poslanec Smeru Dušan Jarjabek.

15:57 Poslanec Smeru Juraj Blanár hovorí, že to bol predseda SaS Richard Sulík, kto sa stretával s Mariánom Kočnerom: "Sľúbil mi, že mi prezradí, kto sú zradcovia a nahral si aj mňa," ľutuje stretnutie Sulík. "Ale to je nič, že vy, pán Blanár, ste tu za stranu Smer, ktorá vznikla na základe podvodu ako vám tu pred chvíľou dokázal pán Lipšic. Že sa nehanbíte!"

15:49 "Tých 32 miliónov korún v účtovníctve Smeru nikde nenájdete. Ide o čierne peniaze. Prípad zrelý na trestné stíhanie. Čo by na to asi povedal vrchný štátny zástupca v Olomouci? (dozoruje poslednú kauzu v Čechách) Ale takého nechcete," hovorí Lipšic, podľa ktorého je zmluva "krištáľovo čistý dôkaz o politickej korupcii".

Lipšic si tiež myslí, že je načase prestať sa tváriť, že hlas na známej nahrávke o zháňaní peňazí vlastnou hlavou je "podobný" Ficovi. "Je to hlas Roberta Fica. A nech ma zažaluje," povedal Lipšic s tým, že sa s Ficom rád stretne na súde, ktorý bude pravosť nahrávky skúmať.

"Preto potrebuje Robert Fico svojho generálneho prokurátora a vyhovuje mu, že na čele bol doteraz priateľ podnikateľa z mafiánskych zoznamov, preto mu vyhovuje, že na čele Najvyššieho súdu je priateľ bossa albánskej mafie."

15:42 Lipšic číta zmluvu medzi podnikateľom Ľubomírom Blaškom a vtedajším koordinátorom volebnej kampane Smeru Fedorom Flašíkom o sponzorstve Smeru, za čo mal Blaško dostať posty na kandidátke Smeru. Prípad v minulosti odmietol vyšetrovať špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Lipšic: Prokurátori podporili Čižnára, lebo o nich rozhoduje

15:39 Predseda Novy Daniel Lipšic si myslí, že krajskí prokurátori podporili Jaromíra Čižnára vo voľbe preto, že je to generálny prokurátor, kto rozhoduje o tom, či zostanú vo funkcii. Lipšic pripomenul, že osem sudcov Ústavného súdu bolo pripravených situáciu na súde odblokovať, ale šéfka súdu Ivetta Macejková tomu zabránila. Sudcovia však o tom nechcú verejne hovoriť. Čižnár v pondelok povedal, že ak vystúpia, zváži, čo ďalej. Zatiaľ sú to podľa neho len reči.

15:20 Poslanec Alojz Hlina vyčíta poslancom opozície, že nezabezpečili viac ľudí, aby prišli dnes demonštrovať pred parlament. Mali podľa neho ľuďom kúpiť bagety a minerálky, prípadne autobus, ktorý by ich doviezol a mohlo ich tam byť tisíc.

15:15 Folklorista a poslanec Oľano Igor Hraško si prezerá internetovú stránku o "studnici slovenského folklóru" jankohrasko.sk

15:10 Pavol Hrušovský z KDH hovorí, že si urobil analýzu celej situácie, ktorej výsledkom je, že nevidí hlavného vinníka v strane Smer a v Ústavnom súde, ale "vidím hlavného vinníka v prezidentovi, ktorý flagrantným spôsobom odmietol rešpektovať naše rozhodnutie".

15:01 V rozprave vystupuje predseda KDH Ján Figeľ. Poslanci Oľano sa vystriedali pri obidvoch transparentoch, ktoré stále držia. Figeľ: "Ivan Gašparovič ako prezident mohol odísť so cťou. Odíde s hanbou."

14:54 Na vrátnici Národnej rady stojí približne 20 ľudí z hnutia Occupy Generálnu prokuratúru, ktorých ochranka odmieta vpustiť na balkón. "Je to kvôli kapacite, ktorá je už naplnená," povedal jeden z ochrankárov. Ľudí pustia pravdepodobne iba do kinosály, z ktorej môžu tiež sledovať rokovanie parlamentu.

Na fotografii, ktorá bola urobená približne v tom čase, sú prázdne miesta. Neskôr sa balkón zaplnil.

Takto vyzerá aktuálne balkón v parlamente, kam nechcú pustiť ďalších ľudí, pretože je preplnený.

Žitňanská žiadala poslancov Smeru menovite

14:47 Lucia Žitňanská Madejovi: "Narozdiel od vás nepovažujem poslancov Smeru za telefónny zoznam, ale za volených zástupcov ľudí, ktorí majú svoju individuálnu zodpovednosť."

14:40 Madej by o navrhnutom kandidátovi rád diskutoval "konštruktívne".

14:35 "To vymenúvanie kolegov mi pripomenulo jedno porekadlo, že keď politik už nemá čo povedať, tak začne čítať telefónny zoznam," povedal Žitňanskej Róbert Madej zo Smer. Poslanci Smeru sa podľa neho pri voľbe cítia slobodne. "Boli to sváry pravice, ktoré začali tieto všetky problémy."

14:25 Žitňanská číta mená všetkých 83 poslancov Smeru a osobne ich žiada, aby Čižnára nevolili.

Lucia Žitňanská.

14:24 Žitňanská by na pozícii generálneho prokurátora radšej videla človeka, ktorý ctí právo a má cit pre právnu delikátnosť situácie, v ktorej sa nachádzame. Čižnár ho tým, že súhlasil s kandidatúrou, podľa nej nemá. Obáva sa, že kandidát Smeru nebude mať právo vždy na najvyššej priečke medzi svojimi hodnotami.

14:21 Žitňanská sa pýta poslancov Smeru, aká bude náprava toho, keď Ústavný súd dá niekedy za pravdu Jozefovi Čentéšovi. V právnom štáte je podľa nej nemysliteľné počkať na výsledok. Žiadna náprava už podľa nej nebude existovať.

14:13 Lucia Žitňanská z SDKÚ si myslí, že dnešná voľba je bodom zlomu pre krajinu. "Tragédiou tohto príbehu a tragédiou Slovenska je, že postupne zlyhali všetky ústavné orgány, ktoré s kauzou mali niečo dočinenia. Definitívnu bodku za tým sa chystá dať parlament. Zase zlyhaním."

video //www.sme.sk/vp/27333/

Poslancov v sále veľa nie je

14:11 "Koľko takýchto ľudských chýb robí pán prezident? Koľkokrát sa preriekol? Akú blamáž nám spôsobil?" spýtal sa Podmanického Gál, podľa ktorého Čentéš skartoval výpoveď naozaj omylom.

14:04 Ján Podmanický zo Smeru si myslí, že Jozef Čentéš nemohol byť vymenovaný za generálneho prokurátora: "Pán docent Čentéš sa diskreditoval v situácii, keď robil výsluch poslanca Matoviča o podozreniach z korupcie pri kupovaní hlasov poslancov. Podľa jeho argumentácie omylom skartoval jeho výpoveď. Zaujímavé je, že aj omylom vymazal z počítača. Buď sa tak často mýli, že každý úkon, ktorý robí, popletie, čo je jasná okolnosť, ktorá ho diskvalifikuje alebo to urobil úmyselne, čo si myslím aj ja."

14:00 "Ani v najhoršom sne ma nenapadlo, že sa odhodláte k takémuto brutálnemu kroku. Je to hanba pre vás, aj pre celú krajinu," ukončil vystúpenie Gál.

13:58 Zo sály odišla väčšina poslancov, rozpravu počúva len pár z nich z každej strany. Poslanec SDKÚ Ľudovít Kaník si na mobil fotografuje transparent kolegov z OĽaNO.

13:50 Vystupuje Gábor Gál z Most-Híd. Veľa cituje z Ústavy a pýta sa, prečo Smer nečaká na rozhodnutie Ústavného súdu o sťažnostiach Jozefa Čentéša. "No prečo nie, lebo sa môže stať, že nakoniec bude generálnym prokurátorom docent Čentéš a to je pre vás nedobre," hovorí poslancom Smeru. "Chceli ste to predbehnúť, aby sa tu nediali veci ako v Českej republike."

Gál je zvedavý, či prezident bude čakať rok a pol s Čižnárovým vymenovaním, alebo bude konať "akoby člen Smeru" a vymenuje Čižnára do 24 hodín ako kedysi Štefana Harabina.

Matovič: Robert Fico sa bojí hlasu podobnému Ficovi

13:39 Viliam Jasaň zo Smeru hovorí, že nejde o silu Smeru, ale o neschopnosť Oľano a ostatných strán, ktoré vládli v predchádzajúcom volebnom období: "Demokraciu ste pošliapali vtedy, keď ste neboli schopní voliť generálneho prokurátora. Účelovo ste zmenili formu voľby z tajnej na verejnú. Tú šancu ste mali a ste ju nevyužili. Došli ste až tak ďaleko, že ste povalili vlastnú vládu."

13:35 Miroslav Číž zo Smeru: "Pán Matovič mne je ľúto vašich voličov. Tento prejav, ktorý ste tu predniesli vás má prezentovať ako seriózneho politika? Čo pomôže toto veci, ktorú ideme prerokovávať?"

"Toto je pre showbiznis fantázia, čo robíte," povedala Matovičovi Jana Vaľová zo Smeru. "Mňa takéto teátra naozaj urážajú."

13:34 Poslanci OĽaNO vošli do sály a rozprestreli dva transparenty s rovnakým nápisom: Demokracia je krehká ako papier, stačí krok a vrátiš Slovensko do totality. Chcú ho tam držať počas celej dnešnej rozpravy. "Ak budete chcieť voliť, budete musieť nájsť jedného Kolesíka medzi vami, ktorý bude musieť roztrhať ten papier," popisuje Matovič. Poslanci stoja v chodbičkách, kadiaľ sa chodí k tajnej voľbe.

13:33 Parlamentná ochranka vyviedla z balkónu ženu s papierom Zbohom demokracia, ktorý chcela hodiť do sály medzi poslancov.

13:32 "Vy sami sa budete obviňovať, vy sami sa budete vyšetrovať, vy sami sa budete súdiť. Aby ste mohli páchať ešte väčšie svinstvá ako ste páchali spolu s Mečiarom a Slotom za prvej Ficovej vlády. Robert Fico sa bojí hlasu podobnému Ficovi," hovorí Matovič.

13:26 Ako prvý vystupuje v rozprave Igor Matovič z Oľano a hovorí o svojom vytriezvení. Spomína na deň po posledných parlamentných voľbách. "Priznám sa, že som tomu uveril," povedal o ústretovom správaní predsedu Smeru Roberta Fica v tom čase. "Dnes už tomu zďaleka neverím." Rozprestrel plagát "Totalita Smeru", na ktorom sú názvy deviatich inštitúcií, ktoré ovláda Smer.

Voľba bude možno skôr než o piatej

13:19 Predseda parlamentu Pavol Paška informoval, že Čižnára zvolia poslanci možno ešte skôr ako predpokladali. Pôvodne sa malo hlasovať dnes o sedemnástej hodine, Paška však povedal, že budú hlasovať hneď po skončení rozpravy, čo môže byť kedykoľvek popoludní. Hlasovanie bude tajné.

13:13 Predseda SDKÚ Pavol Frešo požiadal na začiatku schôdze, aby parlament pozval Jaromíra Čižnára na dnešné rokovanie schôdze. "Prvýkrát od roku 1989 budeme mať generálneho prokurátora, za ktorého budú hlasovať len členovia jednej strany a je férové sa na pôde parlamentu s ním zoznámiť, aby sme mu mohli klásť otázky." Poslanci Smeru návrh odmietli.

13:00 Schôdza sa začala.

12:40 Voľbu generálneho prokurátora odštartoval o pol jednej protest Aliancie fair-play pred parlamentom. Asi 60 ľudí žiadalo poslancov, aby Jaromíra Čižnára nezvolili, lebo tým porušia práva už zvoleného kandidáta Jozefa Čentéša. Na protest prišli aj niektorí poslanci opozície. Prišiel sa pozrieť aj právny zástupca Čentéša Peter Kubina alebo zástupcovia americkej ambasády.

"Poslanci sľúbili, že budú dodržiavať Ústavu a pracovať tak, aby ju uvádzali do života. Ústavný súd povedal, že prezident nemôže odmietnuť kandidáta na generálneho prokurátora z akýchkoľvek dôvodov či z rozmaru. Jozef Čentéš je až do rozhodnutia súdu o jeho sťažnosti stále možným kandidátom na túto funkciu," tvrdí Aliancia.

12:30 O 13.00 h sa začne 21. parlamentná schôdza. Jej prvým bodom je voľba generálneho prokurátora. Jediným kandidátom na funkciu je šéf bratislavskej krajskej prokuratúry Jaromír Čižnár, ktorý je nominantom vládnej strany Smer. Opozícia sa na voľbe na protest zúčastniť neplánuje, vládna strana má však dosť hlasov, aby Čižnára zvolila sama.

Voliť by mali začať o 17.00 h, hlasovanie sa však môže posunúť pre veľký záujem o vystúpenie v rozprave.

Pred dvoma rokmi zvolil parlament za generálneho prokurátora Jozefa Čentéša, no prezident ho dodnes odmieta vymenovať. Na Ústavnom súde preto namieta porušenie svojich práv.