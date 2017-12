Generálny prokurátor - takmer neodvolateľný pán všetkých prokurátorov

Má možnosť zasiahnuť do každého trestného konania, moc mu dáva aj inštitút mimoriadneho dovolania.

BRATISLAVA. „Ak by som ho nechal trčať v base, až kým nedôjde k právoplatnému odsúdeniu, a to len preto, že si niekto myslí, že je aj tak grázel, riskujem, že sa to môže diať hocikomu na Slovensku.“

Takto v roku 2004 nový generálny prokurátor Dobroslav Trnka obhajoval jedno z prvých rozhodnutí, keď prepustil z väzby podnikateľa Jozefa Majského bez prečítania vyšetrovacieho spisu. Ten bol v cele preto, lebo sa pokúsil utiecť.

Trnka ukázal, aké silné postavenie má generálny prokurátor. Do prípadu tunelovania nebankoviek spojených s Majským zasiahol, hoci ho priamo neriešil. Majského sa doteraz nepodarilo odsúdiť.

Riadi a kontroluje

Vedenie GP po roku 1989 Vojtech Bacho - od 28. augusta 1990 - do 9. novembra 1994,

- od 28. augusta 1990 - do 9. novembra 1994, Ľudovít Hudek - od 16. novembra 1994 - do 13. decembra 1994,

- od 16. novembra 1994 - do 13. decembra 1994, Michal Vaľo - od 31. januára 1995 - do 31. januára 1999,

- od 31. januára 1995 - do 31. januára 1999, Milan Hanzel - od 1. februára 1999 - do 31. januára 2004,

od 1. februára 1999 - do 31. januára 2004, Dobroslav Trnka - od 1. februára 2004 - do 2. februára 2011,

- od 1. februára 2004 - do 2. februára 2011, Ladislav Tichý, 1. námestník generálneho prokurátora (zastupujúci šéf Generálnej prokuratúry SR) - od 3. februára 2011 - súčasnosť.

Generálny prokurátor zo zákona riadi a kontroluje činnosť všetkých prokuratúr. Rozhoduje, ako sa pri trestnom konaní bude postupovať.

Prokurátor je vo všeobecnosti pánom predsúdneho trestného konania do chvíle, kým nepodá obžalobu, vysvetľuje odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská.

A keďže prokuratúra funguje na systéme podriadenosti a nadriadenosti, generálny prokurátor má možnosť zasiahnuť do každého trestného konania.

Dôkazom sú ďalšie prípady, do ktorých Trnka zasiahol.

Odsúhlasil zastavenie stíhania podnikateľa Alexandra Rozina v prípade podozrivo nadobudnutých pozemkov. Urobil tak, hoci krajský prokurátor – Jaromír Čižnár – mal iný názor.

Bol pritom, keď vyšetrovanie financovania SDKÚ a Smeru išlo do stratena.

Postavenie generálneho prokurátora je silné, ale o dôležitú právomoc prišiel. Podriadenému už nemôže prikázať, aby sa nezačalo stíhanie, či aby nepodal obžalobu. Stále však vydáva služobné predpisy, inštrukcie a pokyny, ktoré sú pre všetkých záväzné.

Takmer neodvolateľný

Moc mu dáva aj inštitút mimoriadneho dovolania. V prípade Tiposu tak dokázal Trnka „zachrániť“ štátu milióny eur.

No sú prípady, keď súkromné firmy zastupovala manželka prvého námestníka generálneho prokurátora Danuše Tichá a Generálna prokuratúra konala proti záujmom štátu.

Nielen právomoci sú dôkazom sily generálneho prokurátora. Je takmer neodvolateľný. Sedemročné funkčné obdobie sa mu môže skrátiť, ak sa vzdá sám, zomrie alebo ho odvolá prezident.

Ten môže konať len v špecifických prípadoch. Napríklad ak generálneho prokurátora vyhlásia za nesvojprávneho, stratí občianstvo, je odsúdený, stane sa členom strany či spácha disciplinárne previnenie. Doposiaľ sa tak nikdy nestalo.