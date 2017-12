Horúčavy môžu v južných oblastiach dosiahnuť až 35 stupňov

Až do piatka platí výstraha druhého stupňa pre celú oblasť južného a juhozápadného Slovenska.

19. jún 2013 o 10:12 sita, tasr





BRATISLAVA. Výstrahu druhého stupňa z extrémnych horúčav vydal Slovenský hydrometeorologický ústav.

Platí oddnes až do piatka pre celú oblasť južného a juhozápadného Slovenska.

Streda

Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky a Trnavský kraj by sa mali pripraviť na teploty od 33 do 35 stupňov Celzia. Platí tu druhý stupeň výstrahy od 11:00 do 17:00.

Prvý stupeň výstrahy pred horúčavami dnes od 11:00 do 18:00, kedy by teploty mali vystúpiť na 31 až 33 stupňov Celzia, platí v Trenčianskom, Košickom a Žilinskom kraji.

Ľudia by si mali dávať pri takýchto vysokých teplotách pozor, môžu byť nebezpečné pre ich zdravie, môžu vznikať aj požiare.

Štvrtok

Vo štvrtok 20. júna SHMÚ takisto varuje pred vysokými teplotami.

V Bratislavskom, Banskobystrickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji vystúpi teplota na 33 až 35 stupňov Celzia. Druhý stupeň výstrahy platí 11:00 do 17:00.

Trenčiansky, Košický a Žilinský kraj sa musia takisto pripraviť na veľké teplo, a to od 31 do 33 stupňov Celzia. Výstraha platí od 11:00 do 17:00.

Piatok

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého a druhého stupňa aj na piatok 21. júna, a to od 11:00 do 19:00.

Teploty vystúpia na hodnotu 33 až 35 stupňov Celzia opäť v Bratislavskom, Banskobystrickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.

Trenčiansky, Košický a Žilinský kraj by sa mali pripraviť na teploty od 31 do 34 stupňov Celzia v čase od 11:00 do 18:00.

Vysoké teploty predstavujú pre rôzne aktivity nebezpečenstvo, vznikať však môžu v dôsledku tepla aj požiare.