V Bruseli nám vyčítali voľbu Čižnára

Európski ľudovci vyzývajú prezidenta, aby počkal s vymenovaním generálneho prokurátora.

19. jún 2013 o 16:25 TASR, Monika Tódová

Ústavný súd sa sťažnosťami Jozefa Čentéša opäť nezaoberal. O tri týždne sa mu začnú dvojmesačné prázdniny.

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME



BRATISLAVA. „Správu, že Slovensko zvolilo za generálneho prokurátora bývalého spolužiaka premiéra Roberta Fica napriek tomu, že už má jedného legitímne zvoleného generálneho prokurátora, som prijal s veľkým údivom.“

Takéto stanovisko napísal predseda najväčšej skupiny poslancov z ľudových strán v Európskom parlamente Joseph Daul.

Skupina združuje 289 poslancov europarlamentu vrátane poslancov SDKÚ či KDH. Od Európskej komisie bude žiadať, aby situáciu prešetrila.

Europoslanec SDKÚ Eduard Kukan hovorí, že ľudovci sa ozývajú, keď majú „pochybnosti o fungovaní základných demokratických princípov, prípadne hrubého porušenia ľudských práv“.

Daul vyzval prezidenta Ivana Gašparoviča, aby odložil vymenovanie generálneho prokurátora, kým nerozhodne Ústavný súd.

Európsku politiku často robia úplne rovnakí pokrytci ako tú slovenskú, píše Roman Pataj

Opozičný list

List v podobnom duchu podpísali aj všetci opoziční poslanci. Vo štvrtok ho odovzdali Gašparovičovi.

„Sú to tí istí poslanci, čo na prezidenta podali obžalobu?“ reagoval prezidentov hovorca Marek Trubač.

Prezident má podľa neho naplánovaný program na najbližšie dni do pondelka a nevie, kedy Čižnára vymenuje.

„Sme zaskočení tým, ako si šéf európskych ľudovcov ľahkovážne osvojil rétoriku slovenskej opozície bez overenia faktov,“ reagoval na ľudovcov Ficov hovorca Erik Tomáš. Označil to za dôkaz, že opozícia „v rámci pomsty za prehraný politický súboj neváha očierniť vlastnú krajinu“.

Šéf európskeho parlamentu a socialista Martin Schulz odkázal, že má informácie iba z médií a nebude to komentovať.

Premiéra kritika ľudovcov nahnevala a nazval ju „nezodpovedným vstupovaním do suverénnych právomocí krajiny“.

Fico hovorí, že Daul nemá pravdu, keď tvrdí, že Slovensko má dvoch prokurátorských kandidátov.

„Tým, že sa pán prezident rozhodol, ukončil status pána Čentéša ako kandidáta na generálneho prokurátora.“

Ústavný súd však stále môže vyhovieť Čentéšovej sťažnosti a povedať, že dôvody, pre ktoré ho prezident odmietol vymenovať, neobstoja.

„Ak pán prezident vymenuje pána Čižnára za generálneho prokurátora, je tu na sedem rokov a nič na tomto fakte sa nemôže zmeniť,“ tvrdí Fico.

To, že prezident by mal s vymenovaním čakať, si myslí aj Jozef Čentéš, ktorého parlament zvolil pred dvoma rokmi, ale prezident ho odmietol vymenovať. Čentéš si myslí, že z protiústavných dôvodov.

Ešte v januári požiadal Ústavný súd, aby zabránil nielen novej voľbe, ale v prípade jej uskutočnenia aj prezidentovi, aby konal.

„V časti týkajúcej sa predbežného zákazu vymenovania je stále možné môjmu návrhu vyhovieť,“ napísal Čentéš.

video //www.sme.sk/vp/27347/

Súd nemá naponáhlo

Plénum Ústavného súdu v stredu zasadalo, no generálnym prokurátorom sa nezaoberalo.

Kedy bude na programe, hovorkyňa súdu nevie. Od 8. júla sa však začínajú ústavným sudcom prázdniny, ktoré potrvajú až do 9. septembra.

Rozhodujú vtedy iba jednotlivé senáty, nie plénum, ktoré rozhodne kauzu Čentéš.

Výhrady opozície hnevajú Čižnára. Doteraz mu podľa neho nikto nepovedal, v čom je jeho zvolenie protizákonné.

Čižnár pôvodne nechcel kandidovať skôr, ako súd o Čentéšovi nerozhodne, potom si to pre jeho nečinnosť rozmyslel.

Sudcovia sú ticho

„Boli tu reči, že bol súd naschvál dvakrát zablokovaný.

O tom oficiálne neviem. Nech sa postaví pani predsedníčka, tí siedmi statoční a nech povedia, 'chceli sme prijať opatrenie, ktoré by to vyriešilo, ktoré by zabránilo voľbe', a ja vyvodím konzekvencie,“ povedal Čižnár v pondelok na rokovaní ústavnoprávneho výboru.

Sudcovia Ústavného súdu však mlčia. Lucia Žitňanská z SDKÚ si myslí, že by nemali.

„Rozumiem, že za štandardných okolností je zdržanlivosť ústavných sudcov na mieste. Otázka je, či toto sú normálne okolnosti. Ak je pravda, že predsedníčka svojím konaním zabránila uvoľniť priechod ďalšiemu rozhodovaniu, tak to je už situácia, keď je na mieste sa vyjadriť.“