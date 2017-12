Pre Fica nemôže zastaviť Čižnára ani Ústavný súd

Ústavný súd stále môže rozhodnúť v prospech Čentéša. Je irelevantné, čo sa stane do budúcnosti, tvrdí premiér.

19. jún 2013 o 17:57 TASR

Ústavný súd stále môže rozhodnúť v prospech Jozefa Čentéša. Je irelevantné, čo sa stane do budúcnosti, tvrdí premiér.

BRATISLAVA. Ak prezident Ivan Gašparovič vymenuje Jaromíra Čižnára za generálneho prokurátora, a ten neurobí nič protizákonné, bude generálnym prokurátorom sedem rokov a nič sa na tomto fakte nemôže zmeniť.

Na tlačovej konferencii to vyhlásil predseda vlády Robert Fico (Smer) v odpovedi na otázku, či je vláda pripravená aj na situáciu, že Ústavný súd rozhodne v prospech sťažnosti Jozefa Čentéša na jeho nevymenovanie do funkcie.

"Je irelevantné, čo sa stane do budúcnosti. Pán Čižnár je legitímne a demokraticky zvolený kandidát, lebo bol zvolený v tajných voľbách bez kontroly, fotenia poslancov alebo hrozby demisie predsedu vlády," zdôraznil Fico.

Premiér tvrdí, že Slovensko už dva roky nemá generálneho prokurátora vďaka opozícii.

"Ak by sme čakali ďalej, nebudeme mať generálneho prokurátora minimálne do júna 2014. Neexistovala žiadna ústavná prekážka na zvolenie generálneho prokurátora. Žiadna sťažnosť podaná na ústavný súd nemá odkladný účinok a neexistuje legitímna prekážka, ktorá by Národná rada bránila konať," zopakoval argumenty šéf exekutívy.