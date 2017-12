Fico chváli jednofarebnú vládu: Široký dialóg brzdí reformy

Národná rada schválila ďalšiu časť reformy štátnej správy ESO. Okresné úrady nahradia obvodné.

19. jún 2013 o 17:24





BRATISLAVA. Od januára zanikne na Slovensku 248 obvodných úradov pre dopravu, životné prostredie, lesných a pozemkových úradov či správ katastra.

Parlament odobril začlenenie ich agendy pod obnovené veľké okresné úrady, ktoré vzniknú v 72 okresných mestách.

„Ide o jednu z najväčších reforiem miestnej štátnej správy, aká sa na Slovensku udiala od začiatku 90. rokov,“ vysvetľoval premiér Robert Fico.

„Je to centralizácia moci v rukách ministra vnútra a okresných prednostov,“ reagoval poslanec SDKÚ Jozef Mikuš.

Jeho kolega Martin Chren (Nova) namiesto približovania úradov k ľuďom, vidí „škatule hýbte sa bez toho, aby to občan nejako pocítil“.

Podľa Kaliňáka sa zmeny prejavia v živote už o rok

Kaliňák tvrdí, že zmeny sa prejavia v bežnom živote už o rok. Pod okresnými úradmi začnú v januári vznikať aj klientske centrá, kde si ľudia budú môcť postupne vybaviť všetku agendu so štátom.

„Aby neobiehal po úradoch občan, ale informácia,“ tvrdí.

Reforma podľa premiéra prinesie aj veľké úspory štátu. „Pôvodne očakávané úspory 700 miliónov eur do roku 2016 budú podstatne vyššie,“ vyhlásil Fico.

V správe k zákonu sa počíta na budúci rok len s úsporou 11 a pol milióna eur.

„Aby sme začali šetriť na energiách, správe budov či pohonných látkach, nepotrebujeme zmenu zákona,“ povedal minister. Takto vraj už len tento rok ušetria 127 miliónov.

Premiér: Nikto nám nebráni robiť racionálne opatrenia

Fico vidí výhodu jednofarebnej vlády, pretože nemá koaličných partnerov, ktorí by bránili robiť racionálne opatrenia. Takým je podľa neho aj reforma ESO.

Ako povedal Fico na tlačovej besede, politické subjekty sa totiž na miestne štátne úrady pozerajú cez umiestnenie svojich nominantov.

„Táto reforma vyžaduje obrovskú dravosť, ak by sme išli do tejto reformy cez široký sociálny dialóg, reforma by sa nepohla z miesta,“ povedal s tým, že úradník má zvláštnu vlastnosť presviedčať o potrebnosti jeho úradu.