Martvoň vidí za pravicou Sorosa

Poslanec Smeru vraví, že to myslel obrazne. S pravicou a Sorosom sa to začalo za Mečiara.

19. jún 2013 o 20:31 Miroslav Kern

BRATISLAVA. „Hrajú sa ešte stále na pravicové strany a postupujú podľa manuálu, ktorý majú od pána Sorosa z deväťdesiatych rokov, len si zabudli trošku ten manuál, ktorý majú, aktualizovať,“ odkazoval opozícii v utorok v parlamentnej debate poslanec Smeru Anton Martvoň.

O riadení slovenskej pravice americkým podnikateľom Georgeom Sorosom, ktorý má korene v Maďarsku, už od 90. rokov hovorili politici z HZDS a SNS a im naklonené médiá.

Spomeňme Jána Cupera, ktorý pre časopis Extra plus vyhlásil, že „Soros má spočítanú návratnosť svojho kapitálu, nebude predsa investovať do pani Radičovej a pána Mikloša na jeden alebo dva roky“.

Myslel to obrazne

Ako to so Sorosom myslel mladý poslanec Smeru? Tvrdí, že jeho kritika ide úplne iným smerom a jeho výrok treba brať ako obrazné prirovnanie, že to, čo platilo v 90. rokoch, už teraz neplatí.

Martvoň dokonca hovorí, že bol mladým protimečiarovským aktivistom a absolvoval rôzne školenia. O tom, či videl „manuály od Sorosa“, priamo hovoriť nechcel.

Pravica pri boji proti mečiarizmu však podľa neho „mala určité manuály zo Západu a absolvovala rôzne školenia, ktoré robili mimovládne organizácie zo Západu“ a jedna z nich „išla od pána Sorosa“.

Teraz sa však už časy zmenili, no pravica proti Smeru postupuje rovnako ako proti Mečiarovi, myslí si.

„Už tu nemáme žiadne strany typu Mečiara. Sú tu strany, ktoré zastupujú obyčajných ľudí, sociálnych demokratov.“

V štýle á la HZDS Sorosa ešte v roku 2008 spomínal vtedajší a súčasný premiér Robert Fico.

„Chcem slovenskej verejnosti povedať, že ide o alianciu, ktorá je financovaná v rámci systému tzv. Sorosových nadácií, teda aby vedela, o koho ide a kto to vlastne kričí proti vládnym politickým stranám,“ povedal o Aliancii Fair­play.

Návrat Sorosa ako strašiaka do rétoriky Smeru je dôležitým znamením, kam sa vládni politici mentálne posúvajú, píše Peter Morvay

Súčasť mytológie

„Je to už taká súčasť mytológie rôznych politických strán,“ reaguje na tento typ vyhlásení Alena Pániková, výkonná riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti, ktorú Soros založil a financuje.

Georgea Sorosa podľa nej niektorí ľudia považujú za strašiaka, ale má pocit, že tento typ vášní sa postupne od 90. rokov vytráca.

„Z času na čas sa to ešte objaví. Je to taký osvedčený argument na zneváženie protivníka.“

Pániková hovorí, že si na takéto argumenty už Soros zrejme zvykol, keďže nepadajú len na Slovensku, ale aj v niektorých iných krajinách, v ktorých podporuje otvorenú spoločnosť.