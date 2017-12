SaS vidí v prevelení exdôstojníčky tajných ohrozenie bojaschopnosti

Katarína Svrčeková pôsobí ako veliteľka bojovej jednotky v Trebišove. Na pozíciu nemá výcvik ani skúsenosti.

20. jún 2013 o 11:19 TASR

BRATISLAVA. Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) inicioval zvolanie mimoriadneho rokovania výboru pre obranu a bezpečnosť.

Na zasadnutí chce prerokovať situáciu týkajúcu sa možného ohrozenia bojaschopnosti časti Ozbrojených síl.

Žiadosť o zvolanie výboru podpísalo jeho päť opozičných členov, predseda Jaroslav Baška (Smer) tak musel určiť termín. Rokovanie sa bude konať na budúci týždeň.

Ide o bežnú prax?

Ako príčinu možného ohrozenia bojaschopnosti armády vidí Galko v prevelení bývalej dôstojníčky Vojenského spravodajstva Kataríny Svrčekovej na pozíciu veliteľa čaty bojovej jednotky v Trebišove, na ktorú nemá potrebný výcvik, skúsenosti, ani vzdelanie.

"Táto bojová jednotka, ktorej by mala veliť, by mohla plniť bojové úlohy v Afganistane. Existuje reálne riziko, že výcvikom tejto jednotky pod velením dôstojníčky, ktorá nemá reálne skúsenosti, by mohla byť narušená jej bojaschopnosť. Zároveň je pochybná legitímnosť rozhodnutia preradiť bývalú dôstojníčku do pozície veliteľa bojovej čaty napriek obsahu jej osobného spisu," povedal Galko.

"Bude nás zaujímať nielen tento konkrétny prípad, ale aj to, či ide o ojedinelé zlyhanie personálnej práce, alebo je takéto prevelenie bežnou praxou," avizoval.

video //www.sme.sk/vp/27368/

Vysvetľovať príde aj minister

Podľa Bašku pozvanie príjme aj minister obrany Martin Glváč (Smer) a náčelník Generálneho štábu Peter Vojtek. Či príde aj riaditeľ personálneho úradu Ozbrojených síl Ivan Sálaši, ako žiada Galko, Baška nevie.

"Aj v minulosti nebolo nič nezvyčajné, ak bol člen vojenského spravodajstva vyčlenený pre Ozbrojené sily. Nevidím v tom nejaký problém," povedal Baška.

Na otázku, či bolo tiež bežné, aby človek bez kvalifikácie išiel veliť bojovej čate, Baška odpovedať nevedel.

"Toto sa chceme na výbore opýtať, aby sme poznali konkrétne podrobnosti, lebo podľa mňa sú niektoré informácie vytrhnuté z kontextu," dodal predseda výboru.

video //www.sme.sk/vp/27286/

Exminister zváži aj trestné oznámenie

Podľa toho, čo sa Galko na výbore dozvie a v závislosti od právnej analýzy, ktorú si dal urobiť, zváži podanie trestného oznámenia pre trestný čin sabotáže.

"Nie je možné hazardovať so zdravím a životmi vojakov a nie je možné hazardovať s obranyschopnosťou štátu," upozornil.

Galko zároveň zváži aj trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu ohrozenia utajovanej skutočnosti, lebo podľa medializovaných informácií bola Svrčeková najskôr prevelená na útvar do Rožňavy na miesto, ktoré si podľa platných predpisov vyžaduje previerku na stupeň "tajné".

Svrčeková však niekoľko týždňov predtým vzala späť svoj súhlas na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. "Hrozilo, že sa bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami," tvrdí Galko.

Opozičný poslanec chce zároveň pokračovať v zbieraní podpisov potrebných na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by Glváč čelil odvolávaniu. Galko ich má 25, chýba mu teda ešte päť podpisov.