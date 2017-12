Anton Srholec: Bezák sa stal naším učiteľom

Zápas o kvalitu demokracie stále pokračuje, hovorí kňaz ANTON SRHOLEC v krátkom rozhovore.

20. jún 2013 o 20:47 Soňa Gyarfašová

Vo štvrtok získal Langošovu cenu za prínos pre demokraciu. Zápas o kvalitu demokracie však stále pokračuje, hovorí kňaz ANTON SRHOLEC v krátkom rozhovore.

Čo považujete za verejný čin, ktorý si v dnešných časoch zaslúži uznanie?

„Prácu a nadšenie bežných ľudí okolo nás, ktorí postupne menia svet. Napríklad Peter Kurhajec, ktorý obohatil Bratislavu o jedinečné pomníky, dokumenty, pamätníky. Všetko robí z čistej lásky k tomuto mestu. Nezištne obnovuje pamiatky a históriu, pozná a odmeňuje ľudí a je iniciátorom mnohých nádherných podujatí. Podobne Vladimír Krčméry, ktorý zviditeľnil mnohými sociálnymi projektmi Slovensko na misiách vo svete, alebo doktorka Siracká z Ligy proti rakovine. To je legenda. Títo slabí ľudia spustili lavínu. To je úžasné.“

Je jedným z týchto ľudí aj vlani odvolaný arcibiskup Róbert Bezák?



„Bezák sa stal naším učiteľom. Ja starec sa hrdo hlásim k jeho kurzu, ktorý počujeme už z Ríma. Bezák sa snažil zreformovať cirkev, priblížiť ju k ľuďom, naučil nás neopustiť človeka. Cirkev tiež nie je neomylná. Aj obete, ktoré odsúdili v 50. rokoch, sa dočkali rehabilitácie.“

Aký je váš názor na zmeny na Generálnej prokuratúre a voľbu nového šéfa, kde niektorí hovorili o lámaní právneho štátu?

„Už som starší a neviem, či sa vyjadrím kompetentne. Ale myslím, že keď toho Čentéša zvolili, mali ho vymenovať. Tu je tou nešťastnou osobou pán prezident, ktorý bol kedysi vyšitým marxistom. Taký človek by nemal byť prezidentom.“

Ako vnímate, že bývalí komunisti majú dnes často lepšie postavenie ako bývalí politickí väzni?

„Je to daň, ktorú platíme za to, že prvá revolúcia v dejinách sa odohrala ako nekrvavá. V Konfederácii politických väzňov našu históriu strážime. Náš zápas však posúvame ďalej – do kritiky spoločnosti, kde ešte stále určujú trendy aj tí, ktorí sa pridŕžajú starých komunistických ideológií. Je to zápas o kvalitu demokracie. Tí, ktorí ju držia v rukách, nemajú radi kritiku. Aj toto ocenenie patrí nielen mne, ale všetkým politickým väzňom. Snažíme sa vytvoriť stopu, o ktorú sa budú môcť ľudia v budúcnosti oprieť.“

Je v silách jednotlivca meniť spoločnosť?

„Pripomíname si Jána Langoša, on patrí na Slovensku k ľuďom, ktorí vycítili, že bývalý režim je nespravodlivý a zlý, a postavil sa proti nemu. Pridávali sa aj ďalší a vytvorila sa nová sila, ktorá priniesla zmenu.“