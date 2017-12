Štát chce umožniť viac výrubov a menej ochrany, tvrdia ochranári

Vláda sa pripravovanou novelou jasne postavila na stranu ťažobných spoločností, upozorňujú.

21. jún 2013 o 15:02 SITA

BRATISLAVA. Ochranárske združenia žiadajú stiahnutie novely zákona o ochrane prírody a krajiny.

Minulý týždeň doručili na ministerstvo životného prostredia hromadnú pripomienku s niekoľkými tisíckami podpisov, pričom dnes sa počet ľudí, ktorí pripomienku podporili, pomaly blíži k číslu 10-tisíc.

„Ak by navrhovaná novela prešla, bola by to veľmi zlá správa pre ochranu prírody na Slovensku na dlhé roky,“ povedal Juraj Lukáč z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Problémom však nie sú podľa neho len rozpory s európskou a národnou legislatívou, ale aj mnohé nedomyslené ustanovenia.

„Hrozí tak napríklad blokovanie vyhlasovania súkromných chránených území alebo dokonca ich rušenie napriek tomu, že tieto sú dnes najmenej konfliktným bodom ochrany prírody,“ vysvetlil.

Súkromným vlastníkom sa tak umožní lesy rúbať vo väčšej miere ako doteraz, ale chrániť lesy v podobe súkromných chránených území už nie.

„Vláda sa tak úplne jasne postavila na stranu ťažobných spoločností proti slovenskej prírode,“ dodal Lukáč.

Debata bola, zmeny však nezapracovali

Rezort životného prostredia organizoval pred mesiacom verejné prerokovanie návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny.

Ochranárske združenia na tomto stretnutí upozorňovali na nedopracovanosť návrhu, jeho viaceré rozpory s európskou a národnou legislatívou a žiadali výrazné prepracovanie návrhu.

Ministerstvo však napriek upozorneniam ochranárskych združení tento zákon podľa Jána Gúgha posunulo ďalej do legislatívneho procesu, a to aj s mnohými závažnými nedostatkami, na ktoré združenia upozorňovali.

Navrhnutý zákon tak v mnohých ohľadoch oslabí ochranu prírody alebo ju dokonca môže zmariť.

„Dobré znenie zákona je pritom veľmi dôležité pre zachovanie prírodných hodnôt Slovenska, keďže od tohto zákona sa odvíja napríklad režim vo všetkých chránených územiach alebo režim ochrany druhov,“ poznamenal pre agentúru SITA.

Oslabuje sa ochrana, môžu padať stromy

Komplikovanosť a rozpory navrhovanej novely však nie sú jediný a najdôležitejší problém pripravovanej legislatívy.

Novela vo viacerých prípadoch podľa Jozefa Ridzoňa z SOS/BirdLife Slovensko oslabuje ochranu prírody.

„Takým prípadom je napríklad výrub drevín, u ktorých nebude potrebné povolenie na výrub stromov s dvakrát väčším obvodom ako doteraz,“ dodal.

Význam zachovania stromov a krovín na poliach je pritom dôležitý nielen ako úkryt pre živočíchy, ale aj ako jedno z opatrení na zadržiavanie vody v krajine.