Policajti dostali za prepustenie Slotu trest

Okresného riaditeľa aj radového policajta za prepustenie Slotu na slobodu potrestali.

21. jún 2013 o 20:40 Monika Tódová

Policajti v Čadci mali informovať krajského riaditeľa o každom úkone po zadržaní Jána Slotu. To, že ho pustili, však šéfovi zavolali, až keď bol Slota vonku. Dostali pokarhanie a zrážku zo mzdy.

BRATISLAVA. Policajti, ktorí v máji zadržali a vyšetrovali jazdu opitého Jána Slotu, dostali za svoj postup tresty.

Krajský policajný riaditeľ v Žiline Ivan Špánik potrestal vyšetrujúceho policajta aj okresného policajného riaditeľa Milana Sviteka.

Obaja mali príkaz informovať ho o každom úkone, ktorý s bývalým predsedom SNS po jeho zadržaní urobia. Riaditeľ chcel dohliadnuť, aby nepochybili.

To sa dialo len do chvíle, kým nezatelefonoval prokurátor z Čadce a nepovedal, aby Slotu namiesto superrýchleho 48­-hodinového konania, počas ktorého by mal byť v cele, pustili na slobodu. Policajti ho pustili a riaditeľovi zavolali, až keď bol vonku.

„Nesplnili povinnosti, ktoré im boli uložené viacnásobným pokynom nadriadeným,“ povedal hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Vyšetrujúci policajt dostal písomné pokarhanie, okresný riaditeľ minimálnu zrážku zo mzdy.

Policajti mali tiež od riaditeľa pokyn, aby od prokurátora vyžadovali písomný príkaz na prepustenie Slotu, nielen ústny. Nedodržali ani ten.

Vedenie polície s rozhodnutím prokuratúry prepustiť bývalého šéfa SNS nesúhlasí. Tento typ prípadov rieši polícia bežne v superrýchlom konaní do dvoch dní.

Generálna prokuratúra sa svojho prokurátora zastala a tvrdila, že postupoval správne. Vedenie prokuratúry teraz vypracúva nový manuál, aby sa postup prokuratúr zjednotil.

Na zdravie sa nevyhovorí

Polícia už vyšetrovanie Slotu ukončila. Spis teraz skúma prokurátor, ktorý rozhodne, či ho postaví pred súd.

Slotu zatkli policajti 9. mája o štvrtej poobede v Čadci. Najprv nereagoval na ich výzvu, aby zastavil, museli ho naháňať. Šoféroval biely mercedes. Bol značne opitý, niekoľkokrát odmietol dychovú aj krvnú skúšku, odmietol aj vypovedať.

Na vodiča sa vtedy podľa zákona hľadí ako na opitého. Na polícii strávil niekoľko hodín, počas ktorých sa ho viackrát pýtali, či je chorý, alebo či potrebuje lekárske ošetrenie. Slota odpovedal, že zdravotne je na tom dobre.

Poslanec Alojz Hlina neskôr zverejnil informáciu, že Slota bol k policajtom vulgárny a vyhrážal sa im, že ich vyzlečie z uniforiem. Interpeloval preto aj ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Chce vedieť, či policajti so Slotom zaobchádzali ako s každým iným občanom, prípadne, či mal na rukách putá.

Hlina tiež od Kaliňáka chce, aby zverejnil videozáznam Slotovho zatýkania, ktorý policajti urobili a je súčasťou spisu. Odpoveď zatiaľ nedostal.

Slota je síce bývalý Ficov spojenec, no dnes je nepotrebný a neobľúbený. Na takom sa dobre demonštruje zásadovosť, píše Peter Morvay

Do väzenia asi nepôjde

Podľa informácií SME vyhrážky zo zadokumentovaných dôkazov nevyplývajú. Jednému policajtovi Slota povedal: „Keď si taký hrdina, vieš mi dať svoje číslo?“

Policajtom opakoval to, čo aj novinárom, ktorí ho čakali pred stanicou. „Som niekoho zabil? Ako keby som zavraždil 350 Cigánov.“

Slotovi hrozí za trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky rok vo väzení.

Súdy však za šoférovanie s alkoholom ukladajú väčšinou len podmienku, pokuty a zákaz šoférovať. Vo väzení skončí len necelých päť percent prichytených.

Podľa polície denne zadržia približne šestnásť ľudí, ktorí v sebe majú viac ako promile alkoholu.

Slota v piatok zložil telefón, na otázky neodpovedal ani jeho advokát Pavol Kuric.