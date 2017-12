Poliačik by diskutoval o nahradení Generálnej prokuratúry štátnym zastupiteľstvom

Krok by viedol ku koncu postu generálneho prokurátora. Podľa Madeja zo Smeru by bol spolitizovaním justície.

22. jún 2013 o 14:45 TASR

BRATISLAVA. Podľa Martina Poliačika (SaS) je namieste diskusia o tom, aké postavenie má mať Generálna prokuratúra a či by ju nemalo nahradiť štátne zastupiteľstvo.

Ako poznamenal v dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy, v druhom prípade by už neexistoval generálny prokurátor.

"V momente, keď by prebehla diskusia a na ňu by naviazala nejaká zmena zákona, Ústavy alebo iných pravidiel, tak by sa mohlo stať, že pán Čižnár skončí," skonštatoval.

"Musím upozorniť, že prokuratúra má samostatné postavenie, v zmysle Ústavy ako ústavný orgán a bez zmeny Ústavy takéto zmeny robiť nemôžete," reagoval poslanec Róbert Madej zo Smeru s tým, že chvalabohu.

Je presvedčený, že opozičné strany boli schopné spolitizovať opäť justíciu. Myslí si, že zárukou nezávislosti slovenskej prokuratúry je fakt, že jej šéf sa volí na sedem rokov, čím sa prekrýva volebné obdobie.

Podľa Poliačika sa v súčasnosti urobilo všetko preto, aby sa generálnym prokurátorom stal Jaromír Čižnár, spolužiak premiéra Roberta Fica z vysokej školy.

Pripomenul, že šéf prokurátorov má kompetenciu ukončiť akúkoľvek kauzu a chýba tak priestor na boj s korupciou.

Madej nesúhlasí so spochybňovaním Čižnárovej nestrannosti, ako poznamenal, on mal na právnickej fakulte v ročníku 400 spolužiakov. Poznamenal, že pokiaľ majú byť takéto argumenty relevantné, tak minister obrany Martin Glváč (Smer) je spolužiakom kandidáta Jozefa Čentéša.

Madej zdôraznil, že nebola žiadna prekážka na novú voľbu kandidáta na generálneho prokurátora, Poliačik ju však považuje za nelegitímnu. Očakáva, že príbeh týkajúci sa šéfa prokurátorov nemôže skončiť dobre. Poukázal na to, že jedného dňa môže Európsky súdny dvor povedať, že sa urobili fatálne chyby a bol hrubo pošliapaný právny štát.

Madej skonštatoval, že žiadnemu článku Ústavy nová voľba neodporovala a pýta sa, aká legitímna bola voľba Jozefa Čentéša.