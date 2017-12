Bývalého šéfa tajných Mikulca obvinili a pustili

Bývalého šéfa rozviedky Mikulca a jeho priateľku Svrčekovú vinia, že ohrozili tajnosti.

24. jún 2013

Niekdajší šéf českej vojenskej spravodajskej služby Andor Šándor ako jednu z možností spomína aj eštebácke metódy.

BRATISLAVA. Bývalého riaditeľa Vojenskej spravodajskej služby Romana Mikulca a jeho priateľku, niekdajšiu spravodajskú dôstojníčku Katarínu Svrčekovú, vyšetrovatelia v pondelok obvinili z ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti a pustili ich domov. Hrozí im ročné väzenie.

Mikulca zadržali v sobotu popoludní potom, ako v jeho aute polícia vraj našla tajné dokumenty. K vyšetrovaniu ani k dokumentom sa špeciálna prokuratúra bližšie nevyjadrila.

Na záberoch TV Markíza bolo vidieť policajtov pri aute s písomnosťou s nápadne veľkým logom pripomínajúcim logo VSS.

Prepustení mlčia

Bývalý riaditeľ Mikulec ani poručíčka Svrčeková v pondelok na otázky SME nereagovali.

Niekdajšieho riaditeľa českej Vojenskej spravodajskej služby Andora Šándora zásah polície prekvapil.

„Pripadá mi to ako z divokého sna. Ak by si človek na tejto úrovni nechal nejaké zväzky na prípadné ďalšie využitie, má sto možností, ako ich uložiť na bezpečnom mieste,“ povedal Šándor.

Hovorí aj o možnosti, že by na Mikulca dokumenty niekto „našil“ ako o „klasickom eštebáckom spôsobe, ako niekoho dostať“. Šándor si myslí, že iba hlupák by v takejto situácii vozil autom so sebou tajné dokumenty.

Mikulec za ministrovania Ľubomíra Galka z SaS vyšetroval podozrenia z tunelovania služby z čias prvej Ficovej vlády.

Ministerstvo obrany odmieta teórie, že by sa akokoľvek podieľalo na akcii so zadržaním dokumentov. „Ministerstvo obrany kategoricky odmieta vaše špekulácie,“ odpísalo.

Protestuje aj „proti prípadnému zverejňovaniu podobných dezinformácií, ktoré by mohli mariť prebiehajúce vyšetrovanie“.

Glváč poskytuje súčinnosť

Minister Martin Glváč zo Smeru podľa jeho hovorkyne Martiny Ballekovej „v súlade so svojím verejným vyhlásením poskytuje maximálnu súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní“.

O zákonnej akcii hovoria aj policajti. „Polícia rázne odmieta akékoľvek pochybnosti o zákonnom postupe počas prehliadky motorového vozidla. Policajti postupovali striktne v medziach zákona,“ odpísala policajná hovorkyňa Andrea Dobiášová.

V prípade dokumentov, ktoré sa dostali mimo služby, zatiaľ polícia obvinila len Mikulca a Svrčekovú, ktorá predtým na tlačovke tvrdila, že ju v armáde šikanujú pre jej priateľa a nechcú jej dovoliť zo služby odísť.

Policajný prezident Tibor Gašpar SME v piatok povedal, že sa vo veci vedie trestné stíhanie pre sabotáž a tiež trestné konanie pre podozrenia z tunelovania za prvej Ficovej vlády. Trestné stíhanie pre konkrétny čin však nezačali.