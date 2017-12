Školy sa niektorých učebníc nedočkali ani do konca školského roka

Školám prekáža, že si učebnice nemôžu prezrieť a prelistovať pred tým, než si ich objednajú.

24. jún 2013 o 16:09 TASR

BRATISLAVA. Učitelia a žiaci sa niektorých učebníc nedočkali ani do konca tohto školského roka.

Základným a stredným školám stále chýba 12 titulov nových reformných učebníc.

Na začiatku školského roka školy na skladoch nemali vyše 30 titulov reformných učebníc.

Ministerstvo sľubuje dva nové tituly

"Z chýbajúcich učebníc by v priebehu prázdnin, respektíve k začiatku septembra mohli byť školám dodané dva tituly. Na tvorbu ostatných titulov plánuje ministerstvo školstva vyhlásiť nové výberové konanie," povedal hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Deviatakom na ZŠ a štvrtákom na osemročných gymnáziách chýba druhá časť matematiky, ôsmakom na ZŠ a tretiakom na osemročných gymnáziách učebnica techniky, piataci nedostali učebnicu a šiestaci cvičebnicu z etiky, štvrtáci skončili školský rok bez učebnice z hudobnej, informatickej výchovy a výtvarnej výchovy. Informatiky sa nedočkali ani tretiaci na ZŠ.

Tretiakom na gymnáziách neprišli učebnice z dejepisu a biológie, štvrtákom zas knižky z matematiky, občianskej náuky a umenia a kultúry.

Školy môžu podľa ministerstva počas prázdnin alebo začiatkom roka očakávať hudobnú výchovu pre štvrtákov na ZŠ a matematiku pre štvrtý ročník štvorročných gymnázií.

Pomáhajú si materiálmi z internetu

Zástupkyňa riaditeľky na bratislavskom Gymnáziu Metodova Hana Kubalová povedala, že keď učiteľom chýbajú nové učebnice, pracujú s materiálmi z internetu, ale aj so staršími učebnicami.

"Mnohokrát mi kolegovia povedia, že hoci prišla nová učebnica, budeme žiakom dávať aj tú starú, lebo tam je to prehľadnejšie napísané, niekedy tak používajú kombináciu oboch," dodala Kubalová.

Školy si učebnice objednávajú cez Edičný portál ministerstva školstva. Zástupkyňa kritizuje, že školy si nemôžu učebnicu prezrieť a prelistovať pred tým, než si ju objednajú.

"Do decembra si musíme objednať tituly, pričom niekedy ešte niektoré ani nie sú napísané. Keď si ju však neobjednáme, už sa k tým výtlačkom nedostaneme," informovala Kubalová.

Ideálne by pritom podľa nej bolo, ak by si školy mohli kúpiť tú učebnicu, ktorá sa im páči. "Hneď by sa ukázalo, ktorá kniha je dobrá a ktorá na trhu obstojí. Teraz musíme brať to, čo je. A na sklade sa nám kopia učebnice," ktoré sa nepoužívajú, podčiarkla.