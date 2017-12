Tresty pre užívateľov drog sa znížia, parlament prelomil veto prezidenta

Pripravuje sa ďalšia novela, ktorá má rozdeliť drogové delikty na priestupky a trestné činy.

25. jún 2013 o 20:20 Soňa Gyarfašová

Viac užívateľov drog sa môže vyhnúť väzeniu.

BRATISLAVA. Jedenásť jointov marihuany. Ak by dnes znalec vyhodnotil, že je to viac ako desaťnásobok obvyklej dávky prichyteného, posiela ho zákon do väzenia.

Teraz sa to zmení, súd bude môcť udeliť aj podmienečný trest s probačným dohľadom.

Parlament v utorok prelomil veto prezidenta a opäť schválil novelu Trestného zákona. Znižuje aj dolnú sadzbu drogového deliktu zo štyroch na tri roky.

Búrlivé reakcie

Zmenu sprevádzala búrlivá rozprava v parlamente. „My ako poslanci by sme mali vytvárať podmienky, ktoré by mali ľudí chrániť,“ hovoril Ján Figeľ z KDH.

„Človek, ktorý by šiel za množstvo drogy mierne prevyšujúce desaťdňovú dávku do väzenia, neexistuje. Argumenty obhajcov zníženia trestných sadzieb sú preto vymyslené,“ hovoril Daniel Lipšic (Nova).

Hovorkyňa ministerstva Jana Zlatohlávková povedala, že zákon má reagovať na hraničné situácie, keď pod trestný čin neoprávnenej výroby a prechovávania drog mohli spadať aj bežní užívatelia.

„V prípade skutočných dílerov drog zákon naďalej bude umožňovať ukladať veľmi prísne tresty, a to v základnej sadzbe až do desať rokov.“

Menej represie

Miernejšie tresty žiadali aj ľudia, ktorí pracujú s drogovo závislými. „Slovensko má najrepresívnejšiu politiku v Európe jednu z najrepresívnejších politík v Európe,“ hovorí Iveta Chovancová z OZ Odyseus.

Za humánnejší prístup je aj lekár Ľubomír Okruhlica z Centra pre liečbu drogových závislostí, opatrenia by však mali byť komplexnejšie.

Pri menej závažných drogových deliktoch by bolo podľa neho cestou rozhodnúť sa medzi trestom a liečbou.

„Ak sa užívateľ rozhodne pre liečbu, nemal by záznam v registri trestov. Je to systém, ktorý funguje aj v zahraničí a odporúča ho aj Úrad pre drogy a kriminalitu OSN.“

Nová novela

Pripravuje sa aj nová komplexná novela Trestného zákona. Pri užívaní drog by mala rozlišovať medzi priestupkom a trestným činom podobne, ako je to v Česku. V novele by malo byť výslovne určené, aké množstvo konkrétnej drogy je priestupok a aké trestný čin.

„Podstatné je, aby sa orgány činné v trestnom konaní viac zamerali na obchodníkov s drogami,“ hovorí prokurátor Jozef Čentéš. Podľa štatistík Generálnej prokuratúry v roku 2012 stíhali za užívanie drog 1235 ľudí, za obchodovanie s nimi 754.

Odborníci si sľubujú, že polícia by sa po novom mohla viac zamerať na obchodníkov s drogami.

„Nová právna úprava musí byť precízna, aby medzi užívateľov nespadli aj díleri. Mala by byť predmetom širšej spoločenskej diskusie,“ hovorí Čentéš, ktorý je v prípravnej komisii ministerstva.