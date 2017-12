Štát nemá šlabikáre, školám dal vedieť tesne pred prázdninami

Učiteľka: Minister vymýšľa hlúposti

Zástupkyňa riaditeľa Základnej školy Mateja Lechkého v Košiciach DANICA SLAŠŤANOVÁ by dala ministrovi na vysvedčení trojku.

Ako riešite problém so šlabikármi Lipka?

„Zaskočilo nás to, lebo objednávku cez edičný portál sme zaslali v decembri. A týždeň pred letnými prázdninami dajú vedieť, že nebudú? Je to neférové. Pre 70 prvákov sme k šlabikáru objednali písanky, ktoré nie sú lacné. Boli v balíku pre prvákov, ktorý Aitec predáva po 12,10 eura.“

Už ste objednali náhradné šlabikáre?

„Radila som sa s kolegyňami, že by sme vzali šlabikár od Štefekovej, ale nepasujú k nemu kúpené písanky, písmenká sú v inom poradí. Volala som na edičný portál aj do Aitecu. Tam mi povedali, že problém s dodávkami nemajú. Keď nám neprídu šlabikáre z ministerstva, tak nám ich dodajú. Ale je to len sľub cez telefón. Neviem, čo mám robiť.“

Ako to hodnotíte?

„Celé mi to pripadá ako politika medzi vydavateľstvami. Nechápem, že to ministerstvo neriešilo skôr. Keby sme aj učili z iného šlabikára, tak dobre. Ale písanky máme hodiť do koša? Kto ich uhradí?“

Čo považujete za najväčší problém v školstve?

„Financovanie a nejde len o platy. Našej škole so 463 žiakmi chýbajú peniaze na kúrenie, prevádzku. Neviem, čo bude v zime.“

Ako vnímate iniciatívu učiteľov, ktorí poukazujú na plytvanie v školstve?

„Páči sa mi to. Len zatiaľ nevidno, že by sa niečo zlepšilo. Ministerstvo na to pružne nereaguje.“

A prácu odborárov?

„Nemám dobrý pocit zo starých odborov, a to som v odboroch. Štrajk nedotiahli do konca. Učiteľov už do ďalšieho nezmobilizujú.“

Je koniec školského roka, akú známku by ste dali ministrovi Čaplovičovi?

„Trojku, aby som nebola zlá. Robí málo pre svoj rezort. Stále vymýšľa nejaké hlúposti a nerobí to tak, ako má. Mal by už začať riešiť školstvo. Zatiaľ sú to iba prázdne reči.“

Mária Benedikovičová