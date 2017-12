Čaplovič obišiel s drahým audi inšpektorov

Minister školstva neklamal, keď tvrdil, že výsledky kontroly budú prekvapujúce.

25. jún 2013 o 20:51 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) nehovoril pravdu, keď avizoval, že kontrola rezortu financií vyhodnotila prenájom luxusného Audi A6 ako výhodný.

Vládny audit napokon prenájom limuzíny za 3-tisíc eur mesačne vôbec neriešil.

Pred troma mesiacmi Čaplovič SME tvrdil, že ministerstvo financií u nich robí nezávislý audit, ktorého výsledky po zverejnení prekvapia.

Predišli duplicite

„Budem mať tlačovú konferenciu, kde poviem, že ste sa mýlili a že to bol ekonomický prenájom,“ oznámil Čaplovič 25. marca.

Audit sa už skončil, ministerstvo financií výsledky Čaplovičovi odovzdalo 30. mája, teda takmer pred mesiacom.

Prenájom limuzíny však nepreverovali, keďže im rezort školstva oznámil, že dokumentáciu k tejto kauze v rovnakom čase skúma ich vlastný audítor.

Išlo by teda podľa nich o duplicitnú prácu, čo by bolo v rozpore so zásadami koordinácie.

„Cieľom koordinácie je predchádzanie duplicite alebo prekrývaniu výkonu vládnych auditov za účelom optimalizácie využitia ľudských zdrojov,“ vysvetľuje ministerstvo financií.

Čo hovoril Čaplovič o audite v marci (začiatok o 2:07)

video //www.sme.sk/vp/26608/

Ako sa skončilo interné preverovanie kauzy Audi, rezort školstva od štvrtka nepovedal.

Neposkytli ani výsledky práce ministerstva financií, ktoré audit rovnako ako kolegovia zo školstva nechcú zverejniť.

Odvoláva sa na zákon, podľa ktorého je ich povinnosťou odovzdať správu vedúcemu kontrolovanej inštitúcie, teda Čaplovičovi.

„On je oprávnený rozhodnúť o prístupe k obsahu audítorskej správy v súlade s osobitným predpisom.“

Z kontroly je známe len to, že audítori preverili použitie zhruba 482,7 milióna eur v rokoch 2010 až 2012. Ide približne o 17 percent celkových výdavkov. Spolu identifikovali 30 nedostatkov.

Fakty nepustia

Limuzínu pre úradníkov si ministerstvo školstva prenajalo vlani v októbri od firmy Jirka Malchárka, jedného z hlavných aktérov kauzy Gorila.

Po tom ako na to SME upozornilo, rezort na pokyn premiéra zmluvu vypovedal.

Za prenájom, ktorý trval 3,5 mesiaca, zaplatili desaťtisíc eur, čo je zhruba cena novej fabie.

Vedúci služobného úradu Ivan Stankovský, ktorý je podpísaný pod zmluvou o prenájme limuzíny, zostáva vo funkcii.