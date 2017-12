Fico sa pridal ku Glváčovi: Spis o tajných je kačica

Premiér spochybňuje správu o tunelovaní. Zároveň tvrdí, že štát si musí urobiť poriadok v tajných službách.

BRATISLAVA. Ak sa preukáže nehospodárne nakladanie s majetkom vojenských spravodajských služieb (VSS), minister obrany Martin Glváč (Smer) bude musieť vyvodiť politickú zodpovednosť.

Povedal to v stredu v parlamente predseda vlády Robert Fico (Smer). Zároveň spochybnil autenticitu uniknutej tajnej správy, ktorá hovorí o údajnom tunelovaní VSS.

"Je to na 95 percent novinárska kačica," povedal premiér. Pri hodnotení vychádzal z informácií, ktoré má k dispozícii. O autenticite dokumentu sa politici sporia už pár týždňov.

Svrčeková podľa premiéra porušila zákony

Fico zároveň vyhlásil, že si štát musí urobiť v spravodajských službách poriadok.

"Nemôže sa opakovať, že z toho bude holubník typu pani blondínky a niekoho iného, ktorí si prídu a porozprávajú si o spravodajských službách hocičo," zdôraznil.

Premiér si myslí, že ak by sa každý, kto pracoval vo vojenskom spravodajstve, postavil pred televíznu kameru a rozprával by si, čo sa mu zachce, mohli by sa všetky spravodajské služby pozatvárať.

Fico za takéto správanie kritizuje napríklad bývalú dôstojníčku Vojenskej spravodajskej služby Katarínu Svrčekovú (VSS), ktorá novinárom povedala o svojom šikanovaní a hrubom nátlaku, aby nevyšli navonok okolnosti údajného tunelovania vojenských tajných.

Tým, že prehovorila, porušila podľa neho zákony. Premiér tvrdí, že ktokoľvek, kto porušuje zákony, má za to pykať.

"Som za to, aby sa na všetky prípady porušovania zákonov použil zákon rovnako. Mne je jedno, či to boli ľudia, ktorí vyťahovali informácie v minulosti alebo teraz," povedal.

Podľa Glváča k tunelovaniu nedošlo

Na celý prípad údajného tunelovania VSS poukázala uniknutá tajná správa.

Okrem iného sa v nej píše, že dvaja šéfovia tajných vojenských služieb, teda VSS a Vojenského obranného spravodajstva, postupovali ako organizovaná skupina a s peniazmi a majetkom tajných služieb narábali tak, aby z toho mali osobný prospech oni alebo tretie osoby.

Dokument má pochádzať z čias vyšetrovania prípadu, ktoré sa malo začať za ministrovania Ľubomíra Galka (SaS).

Jeho nástupca Glváč označil spis za mediálnu kačicu a fiktívnu konštrukciu, ktorá ohrozila záujmy štátu. Zároveň tvrdí, že k žiadnemu tunelovaniu nedošlo.