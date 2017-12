Štátne lesy treba sprivatizovať, tvrdí Sulík

V štátnych podnikoch podľa Richarda Sulíka chýba skutočný vlastník, a preto sa tam kradne.

26. jún 2013 o 19:33 SITA

BRATISLAVA. Predseda strany SaS Richard Sulík by privítal, keby štátny podnik Lesy prešiel do súkromných rúk.

Uviedol to v závere šiesteho rokovacieho dňa 21. schôdze Národnej rady v rozprave k návrhu novely zákona o štátnom podniku. Ten na rokovanie parlamentu predložili poslanci Ján Mičovský, Miroslav Kadúc, Mikuláš Huba (všetci OĽaNO) a nezaradený poslanec Radoslav Procházka.

V štátnych podnikoch podľa Sulíkových slov chýba skutočný vlastník, a preto sa tam kradne.

"To čo nie je priklincované, jednoducho zmizne," uviedol. Najlepšie by bolo, keby štát lesy sprivatizoval s určitými podmienkami, ako napríklad s možnosťou turistov do nich vstupovať a využívať turistické chodníky či zbierať huby.

Netvrdí, že v prípade sprivatizovania lesov by tam hneď zavládol poriadok. Následky by však už musel znášať vlastník a nie daňoví poplatníci.

Cieľom návrhu zákona je zvýrazniť osobitné postavenie štátneho podniku Lesy opatreniami ako napríklad zakotvenie prísnejšej zodpovednosti riaditeľa a členov dozornej rady za škodu, ktorú môžu svojím rozhodovaním spôsobiť.

Chcú tiež vytvoriť nové vnútorné mechanizmy rozhodovania a kontroly rozhodovania podniku. Tým majú predkladatelia v úmysle posilniť postavenie dozornej rady na úkor riaditeľa.