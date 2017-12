Cudzincom sme skomplikovali život, tvrdí ombudsmanka

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová hovorí, že štát okresal právnu pomoc utečencom.

26. jún 2013 o 20:25 Veronika Prušová

Zaistení cudzinci nemajú reálny prístup k právnej pomoci. Ministerstvo spravodlivosti problém nevidí.

BRATISLAVA. Keď vlani koncom roka upozornili mimovládne organizácie ministerstvo spravodlivosti, že novelou Občianskeho súdneho poriadku sa sťaží prístup cudzincov k právnej pomoci, štát to odmietal.

Ministerstvo naopak tvrdilo, že „dôjde k zvýšeniu garancie práv cudzincov“.

Obavy mimovládok teraz po kontrole v táboroch pre cudzincov potvrdzuje aj ombudsmanka Jana Dubovcová. Ministerstvo však trvá na tom, že všetko je v poriadku.

Drahí advokáti

Správa ombudsmanky zaistení cudzinci nemajú prístup k bezplatnej právnej pomoci;

sú odkázaní na advokátov, ich zoznam je v Medveďove len na vyžiadanie;

cudzincom chýbajú informácie o Centre právnej pomoci, to si neplní povinnosti;

formulárom všetci cudzinci nerozumejú.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec (za Smer) presadil, že od januára môžu cudzincov zastupovať len advokáti alebo bezplatne Centrum právnej pomoci (CPP).

Dubovcovej ľudia navštívili útvary policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a Sečovciach a zistili, že v praxi novela nefunguje tak, ako má. Ombudsmanka v oficiálnej správe upozornila ministerstvo na chybu.

Pri poskytovaní bezplatnej právnej pomoci cudzincom totiž presunulo právomoci na CPP, ale zabudlo na konania o zaistení. Teda tie, keď cudzinca zaistia, lebo je u nás neoprávnene. Proti takémuto rozhodnutiu sa môže odvolať do 15 dní.

Pomôcť mu teraz môžu len advokáti, ktorí sú pre väčšinu finančne nedostupní. Dubovcová preto hovorí o možnom porušení medzinárodných záväzkov. Navrhla, aby ministerstvo zákon zmenilo.

To žiaden problém nevidí. „Občianske združenia môžu naďalej poskytovať právne služby prostredníctvom kvalifikovaných advokátov, tak ako to v praxi robili aj do účinnosti novely,“ tvrdí hovorkyňa Jana Zlatohlávková.

Mimovládne organizácie poskytovali cudzincom právne služby bezplatne vďaka peniazom z Európskeho fondu pre návrat, no väčšinou to neboli advokáti, ale právnici združení.

Z Bratislavy ďaleko

Po prieskume v útvaroch upozornila ombudsmanka aj na ďalšie nedostatky, ktoré nesúvisia len so zákonom. V Medveďove napríklad nebol žiadny pracovník centra celý minulý rok ani tento rok.

Jeden z cudzincov sa podľa Dubovcovej s centrom skontaktoval, ale z bratislavskej pobočky mu odkázali, že nemajú kapacitu na výjazd za ním. Jeho zasa z tábora nepustili.

Podobne ako iní cudzinci aj on si mohol zaplatiť niektorého z advokátov. Ich zoznam však podľa Dubovcovej sprístupňujú v útvare len na vyžiadanie. To ju prekvapilo. Nie každý cudzinec totiž pozná náš právny poriadok a vie, na čo má právo.

Ministerstvo spravodlivosti hovorí, že informácie o pochybeniach CPP nemá. Dubovcovej zistenia odmieta aj policajné prezídium. Nesúhlasí, že by policajti neinformovali cudzincov o možnosti právnej pomoci.

Denisa Baloghová z prezídia hovorí, že v Medveďove aj v Sečovciach sú letáky vo viacerých jazykoch s radou, že sociálny pracovník zariadenia im môže pomôcť skontaktovať sa s centrom. Ak prejavia záujem, pracovník útvaru s nimi vyplní dotazník a bezplatne ho odošle.

Dubovcovej ľudia našli informácie o centre len v Sečovciach. Aj to len v slovenčine a angličtine. Nie všetci cudzinci im teda rozumejú.

Podobný problém môžu mať cudzinci podľa Dubovcovej s poučením pre zaistených. To je síce vo viacerých jazykoch, podľa ombudsmanky by však mali vybrať skôr jazyky krajín, odkiaľ k nám prichádzajú ľudia najčastejšie.