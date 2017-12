Ľudová platforma sa do leta na prezidentovi nedohodne, vraví Abrhan

KDH a Most sa už zhodli na kandidátovi Pavlovi Hrušovskom. SDKÚ ho však odmieta podporiť.

27. jún 2013 o 16:57 sita, sme.sk

BRATISLAVA. Strany Ľudovej platformy sa nedohodnú na spoločnom prezidentskom kandidátovi do 30. júna, ako to chce Most.

Agentúre SITA to vo štvrtok povedal podpredseda KDH Pavol Abrhan.

Pred dvoma týždňami predstavitelia Ľudovej platformy deklarovali, že sa chcú dohodnúť do letných prázdnin. „Do konca júna musí prísť nejaké rozhodnutie. Vyzvali sme na to našich partnerov,“ hovoril predseda Mosta Béla Bugár .

KDH a Most sa pritom už dávnejšie na kandidátovi zhodli. Má ním byť predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský. Toho však stále odmieta podporiť SDKÚ.

Hrušovský má zas podmienku, že bude kandidovať len ak ho podporia všetky tri strany Ľudovej platformy.

„Mala by sa vyjadriť SDKÚ, aby sme túto tému mohli uzavrieť,“ povedal Abrhan. Podľa neho by to SDKÚ mala urobiť čo najskôr.