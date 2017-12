Obyčajní nepresadili pokojné nedele a sviatky

Súčasný režim nočného pokoja chceli Matovičovci v prípade nedieľ a sviatkov rozšíriť na celý deň.

28. jún 2013 o 11:25 TASR

BRATISLAVA. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) neuspeli s návrhom, aby počas nedieľ, štátnych sviatkov a sviatkov platil pokoj, ako je to v noci. Naďalej teda bude platiť len nočný pokoj od 22.00 h do 6.00 h.

Zmenu chceli dosiahnuť novelizáciou zákona o priestupkoch, ktorá však nenašla u poslancov pochopenie.

Matovičovci chceli súčasný režim nočného pokoja v prípade nedieľ, štátnych sviatkov a sviatkov rozšíriť na celý deň.

Počas týchto dní by sa nesmel rušiť pokoj a ak by k rušeniu došlo, išlo by o priestupok. Novela mala umožniť obciam a mestám určiť aktivity, ktoré by sa počas spomínaných dní nemali vykonávať.

"Návrh zákona možno vnímať ako všeobecný zákonný rámec, ktorý stanovuje časový interval, kedy je povinnosť pokoj dodržiavať," uviedli v návrhu obyčajní.

Zdôraznili, že pokoj neznamená vylúčenie alebo obmedzenie pracovnej alebo voľnočasovej aktivity počas týchto dní, pokiaľ nie sú zakázané osobitnými predpismi.

"Znamená vylúčenie alebo obmedzenie takých aktivít, ktoré by druhé osoby odlišné od rušiteľa pokoja mohli dôvodne považovať za neúnosné pre svoj pokojný odpočinok alebo kľudový režim," doplnili obyčajní.

Obyčajní ľudia sa tiež nepokúsia presadiť na aktuálnej schôdzi svoje dve novely Trestného zákona. Igor Matovič ich z programu stiahol a predstaví ich až v septembri.

Prvou novelou chceli Obyčajní opäť zvýšiť tresty za drogy z troch rokov na štyri.

Na základe druhej úpravy Trestného zákona by mala byť každá nenávisť, ktorá viedla k spáchaniu trestného činu, trestaná rovnako.