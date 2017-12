Róbert Bezák: Ponižovanie neprijmem, chcem ísť za pápežom

Biskup hovorí, že všetko stavil na jednu kartu, lebo ide o česť. Čaká na odpoveď pápeža.

1. júl 2013 o 20:07 Marie Vrabcová, Új Szó

RÓBERT BEZÁK ani rok po odvolaní nevie, prečo musel opustiť úrad trnavského arcibiskupa a aký bude jeho ďalší osud. Odpoveď čaká od pápeža a hovorí, že zo Slovenska neodíde, kým neobháji svoju česť.

V týchto dňoch sa pražský kardinál Dominik Duka vyjadril v rozhovore, že ste nespáchali morálny delikt, vaše odvolanie spôsobili udania adresované Vatikánu zo Slovenska. Považujete toto vyjadrenie za zadosťučinenie?



„Nie, lebo tá veta, že som nespáchal delikt, nemá pokračovanie. Ak som vinu nespáchal ja, spáchali ju tí, ktorí ma nespravodlivo obvinili, a očakával by som, aby to zaznelo aj oficiálne. Dodnes neviem, prečo mi bol odňatý arcibiskupský úrad a prečo som v slovenskej cirkvi odsunutý na okraj. Okrem toho, že 2. júla 2012 bude ohlásené v Osservatore Romano, že mi odňali úrad, mi písomne nič nedali na vedomie. Cirkvi slúžim tridsaťštyri rokov, nerozumiem tomu, ako môže táto inštitúcia takto so mnou zaobchádzať.“

Neviete ani to, čo vás čaká, keď sa vám 1. augusta skončí sabatický rok?

„Všetko nasvedčuje tomu, že na Slovensku ako biskup nemám miesto, a preto by som mal odísť do cudziny, do niektorého kláštora rehole redemptoristov. Kým však neviem, aké by tam bolo moje zaradenie, nemôžem odísť, lebo riešenia, ktoré mi boli sprostredkovane ponúknuté, sú ponižujúce. Nemôžem ako 53­-ročný žiadať o prijatie do zahraničnej provincie a stať sa radovým rehoľníkom, lebo podľa paragrafu 705 cirkevného zákona ako biskup stále podlieham pápežovi. Jedine on môže povedať, ako si moju budúcnosť predstavuje cirkev.“

Dávate šancu tomu, že by vás pápež rehabilitoval?

„Dosiaľ ani na moje listy, ani na petíciu, ktorá bola zaslaná zo Slovenska, neprišla odpoveď. Nič tomu nenasvedčuje, že by sa v súvislosti s mojou kauzou niečo pohlo. Preto som zaslal 21. júna list pápežskému nunciovi Mariovi Giordanovi, v ktorom ho zdvorilo, ale dôrazne žiadam, aby mi čím skôr vybavil osobnú audienciu u pápeža a aby mi písomne potvrdil, čo v tejto veci podnikol. Odpoveď som dostal 27. júna, v nej mi oznamuje, že moja žiadosť bola postúpená vyššie. Len neviem, či to vyššie znamená kongregáciu pre biskupov, sekretariát štátu alebo Svätého Otca. V druhom liste, ktorý som podal 24. júna, informujem pápežského nuncia, banskobystrického biskupa, generála redemptoristov v Ríme a proivinciála rehole na Slovensku o tom, že zo Slovenska neodídem, kým neočistím svoje meno. V tlači sa už objavilo, že dôvodom môjho odvolania, ktorý v mojom záujme nebol zverejnený, bola homosexuálna orientácia. Tieto špekulácie podporujú aj niektorí cirkevní predstavitelia, preto nemôžem odísť potichu, lebo tým by som len potvrdil, že mám čo skrývať. Svojim predstaveným som napísal, že som ochotný sa podrobiť aj vyšetreniu na detektore lži, aby som vyvrátil toto podozrenie.“

S tým, že by ste mali žiť v zahraničí, ste sa zmierili?

„Áno, lebo na Slovensku sa na mňa sústredí príliš veľa pozornosti. Som ochotný odísť, ale iba vtedy, ak mi ten odchod prinesie pokoj, a nie ďalšiu neistotu. Na Slovensku nie som prijatý na úrovni, kam ako biskup patrím, a podľa vyjadrenia kardinála Duku nepasujem do tunajšieho politicko-cirkevne-náboženského prostredia. Prijímam, že si svoje miesto musím nájsť v zahraničí, ale musím vedieť, či sa na mňa cirkev pozerá ako na svojho vysväteného biskupa, alebo ako na rehoľného pátra. A keď platí to druhé, čím som si túto degradáciu zaslúžil.“

Čo ak ani tentoraz nedostanete odpoveď?

„Všetko som stavil na jednu kartu, lebo tu už ide o moju česť. Človek si môže zachrániť pokoj tým, že ustúpi, ale len za cenu, že sa vzdáva sám seba. Som na hranici toho, čo som ešte ochotný prijať. Poslušnosť a pokoru áno, ale ponižovanie a zahanbenie už nie.“