Ďalší osud Bezáka nie je jasný ani po roku

Aj rok po oficiálnom odvolaní arcibiskupa Bezáka sa veriaci snažia o jeho rehabilitáciu.

1. júl 2013 o 20:19 Soňa Gyarfašová

BRATISLAVA, TRNAVA. Svoje odvolanie z arcibiskupského úradu oznámil pred rokom najskôr veriacim v trnavskej katedrále.

Prečítal dva listy od zástupcu Vatikánu na Slovensku Maria Giordana, ktorý ho žiadal, aby dobrovoľne odstúpil, a potom mu oznámil odvolanie.

„Demisiu som podať nemohol, nevedel som, o čo ju mám oprieť,“ povedal vtedy Róbert Bezák. Vážne obvinenia, pre ktoré mal odstúpiť, list nespresňoval.

Na biskupovu obranu spísali list viaceré osobnosti, zastali sa ho všetci dekani v Trnavskej arcidiecéze. Spolu s petíciou solidarity ho poslali aj do Vatikánu, Bezáka podporilo 15­-tisíc ľudí.

V pondelok zas spustili petíciu na jeho podporu umelci, podpísalo ju takmer 300 ľudí. V utorok sa koná na jeho podporu modlitebné zhromaždenie.

„Kauza Bezák zakývala slovenskou verejnosťou tak silno, ako to nikto nečakal. U mnohých veriacich vyvolala potrebu pýtať sa a prejavovať svoj názor,“ hovorí cirkevný analytik Imrich Gazda.

Reformy v arcidiecéze

Najmladšieho, vtedy len 49-­ročného biskupa vymenovali v roku 2009 za trnavského arcibiskupa. Arcidiecézu sa snažil otvoriť verejnosti, otvoril reštauráciu Galéria v priestoroch arcibiskupstva.

Žiadal finančný audit pôsobenia svojho predchodcu Jána Sokola, ktorý je v zoznamoch ŠtB evidovaný ako agent.

Podozrivý prenájom cirkevného majetku z čias Sokolovho pôsobenia začal vyšetrovať Úrad boja proti korupcii.

Ako svedkovia v kauze 20 miliónov eur vystupovali tento rok Bezák aj Sokol.

„Vyšetrovanie pokračuje,“ povedala policajná hovorkyňa Andrea Dobiášová. Zatiaľ nikoho neobvinili.

Viaceré otázniky

Americký vatikanista John Allen ako jednu z verzií Bezákovho odvolania spomenul v blogu Sokolovu snahu odstaviť svojho nástupcu. Hovorí aj o jeho kontaktoch vo vyšších miestach Vatikánu.

Odvolanie prišlo po vizitácii českého biskupa Jána Baxanta, ktorý kládol otázky z vatikánskej Kongregácie pre biskupov. Bezáka sa pýtali na celibát, eutanázie či predmanželské vzťahy.

Obľúbený kňaz by mal momentálne pôsobiť ako pomocný duchovný v Radvani.

„Niekoľko otcov biskupov sa ho snažilo kontaktovať, ale bezvýsledne,“ povedal hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik s tým, že rešpektujú rozhodnutie pápeža.

Český kardinál Dominik Duka sa minulý týždeň vyjadril, že Bezák nespáchal morálny delikt a ide o nedorozumenie na oboch stranách.

Za prvý krok k Bezákovej rehabilitácii to považuje jeho podporovateľ, politik František Mikloško.

Cirkevní odborníci však nevedia povedať, čo by v praxi pre Bezáka rehabilitácia znamenala a či by sa vrátil ako arcibiskup do Trnavy.