Zmrzlinár Abdul: Recepty sa dedia

Pochádza z Macedónska a so synom predávajú zmrzlinu pri zastávke Bulíkova v Petržalke. ABDUL HALIMMUSTAFI.

1. júl 2013 o 20:32 Michal Durdovanský

Pochádza z Macedónska a spolu so synom predávajú zmrzlinu pri zastávke Bulíkova v Petržalke. ABDUL HALIMMUSTAFI.

Aký je rozdiel medzi slovenskou zmrzlinou a tou jadranskou?

„Naše recepty sa dedia. Ja ich mám od zaťa a od sestry, ktorí sa tomu tiež venujú. Môj otec ani dedo zmrzlinu nerobili.“

Prečo ste prišli na Slovensko predávať zmrzlinu?

„Po pravde, ani neviem. Sedem rokov som predával zmrzlinu v Chorvátsku a od roku 2011 som tu. Môj brat sem prišiel už predo mnou.“

Ktorú príchuť je najťažšie vyrobiť?



„Žiadna nie je ťažká, pre mňa sa všetky vyrábajú rovnako ľahko.“

Ktorá je najobľúbenejšia?

„Najviac letí jogurtová s lesnými plodmi, punčová a favoritom je už tradične čokoládová. Slováci skrátka majú radi našu juhoslovanskú zmrzlinu. Toto leto zatiaľ ide predaj trošku ťažšie, pre počasie.“

Chodíte ochutnávať aj ku konkurencii?

„Nie, nemám to vo zvyku.“

Ako dlho vydrží zmrzlina v mraziacom boxe?

„Približne 24 hodín. A aj viac, ak je to zariadenie kvalitné. V podstate to však nepotrebujeme, každý deň robíme novú.“

Aké je pre zmrzlinára ideálne počasie?

„Keď je tak 27 až 30 stupňov. Ak je naozaj teplo, ľudia sú skôr niekde pri vode. U mňa je však počet zákazníkov v podstate konštantný, mám veľa takých, čo chodia každý deň.“

Chorváti zvyknú pri predávaní zmrzliny robiť triky. Prečo niečo také nerobíte?

„Ja by som aj robil, ale nemám na to v stánku priestor. Keď som bol v Chorvátsku, tak som tiež robil rôzne finty. Každý má nejakú vlastnú choreografiu. Rôzne to vyhadzujú alebo sa robia fóry, že si to napríklad chytí do naberačky, zákazník čaká zmrzlinu v kornútku, no ona je teda niekde inde a podobne.“

Čo robíte, keď nie je sezóna na zmrzlinu?

„Oddychujem. Šesť, sedem mesiacov som na Slovensku a zvyšok som doma v Macedónsku. V zime robím cez internet niektoré veci, predávam zmrzlinové stroje a podobne.“

Vy asi nechodíte na letnú dovolenku.

„Veru, idem na zimnú dovolenku do Bulharska a potom domov za rodinou.“