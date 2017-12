Procházka zložil okuliare a začal kampaň ako mladý prezident

Štyridsaťjedenročný kandidát má nové bilbordy. Zdôrazňujú, že je mladý.

1. júl 2013 o 20:45 Monika Tódová

BRATISLAVA. Mladý prezident? Prečo nie. Bilbordy s týmto nápisom rozvešal po Slovensku nezávislý poslanec Radoslav Procházka.

V minulosti sa nestalo, že by prezidentský kandidát upozorňoval na svoj vek. Procházka má 41 rokov, za prezidenta možno kandidovať od 40 rokov.

„Ľudia mi hovoria, áno, všetko čo treba máte, len je to nezvyk, že ste taký mladý. Preto sa chceme spýtať, či nižší vek naozaj musí byť prekážkou a či naopak nemôže byť v súčasnej situácii skôr výhodou,“ vysvetľuje Procházka.

Starší: Skúsenosť je viac

Kandidáti Koľko majú? Ján Čarnogurský

69 rokov , občiansky kandidát,

, občiansky kandidát, Pavol Hrušovský

61 , kandidát KDH a Mosta-Híd,

, kandidát KDH a Mosta-Híd, Peter Osuský

59 , kandidát SaS,

, kandidát SaS, Andrej Kiska

50 , občiansky kandidát,

, občiansky kandidát, Radoslav Procházka

41, občiansky kandidát.

„Vek by nemal byť dostatočnou kvalifikáciou, ani vyšší, ani nižší. Vždy to závisí od iných kvalít,“ hovorí o slogane sociologička z Inštitútu pre verejné otázky Zora Bútorová, ktorej manžel Martin Bútora kandidoval v roku 2004 za prezidenta ako 64-­ročný.

Je to podľa nej podobné, ako keby si v predchádzajúcich prezidentských voľbách Iveta Radičová dala na bilbord: Som žena, prečo nie?

„Zrejme chce vyvracať názor, že sa na funkciu hodí iba niekto so šedinami. Je to hra so stereotypom,“ hovorí Bútorová o Procházkovi.

Najstarším z ohlásených kandidátov je Ján Čarnogurský. „Nechcem otvárať akúkoľvek polemiku,“ povedal na to, či vek hrá rolu.

Hneď za ním je šéf poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský, ktorému vyjadrili podporu KDH a Most-­Híd. „Skôr je dôležitá skúsenosť ako vek,“ myslí si Hrušovský.

Procházka tvrdí, že aj preto ponúka „kombináciu skúsenosti a neskazenosti dvadsaťročným výskytom v politike“.

Andrej Kiska tvrdí, že by si zmienku o veku na bilbord nedal. Aj on už rozvešal bilbordy. „Jeden človek Slovensko nezmení, milión ľudí áno,“ tvrdí na nich.

Ide zbierať podpisy

Procházka chcel pôvodne kandidovať ako poslanecký kandidát „novej pravice“. Teraz hovorí, že bude občianskym kandidátom, potrebuje na to aspoň 15-­tisíc podpisov.

To, že nemá podporu minimálneho počtu pätnástich poslancov, vysvetľuje Procházka tým, že sa poslancom nepodarilo presvedčiť ho na výmenný obchod. Chceli vraj, aby bol členom ich poslaneckého klubu.

Voľby budú v marci 2014.