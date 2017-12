Chorvátov už nezaujíma, čo dovážate

Kontroly pre slovenské autá boli na chorvátskych hraniciach v pondelok už len formálne.

1. júl 2013 o 20:59 Dušan Mikušovič

Karta poistenca vám na dovolenke v Chorvátsku pomôže len pri súrnych stavoch.

Z Chorvátska od nášho redaktora Dušana Mikušoviča

KRAPINA. Je pondelok, 1. júla. Na hraničnom priechode so Slovinskom neďaleko chorvátskeho mestečka Krapina pribudli vlajky Európskej únie. Krajina je odvčera jej dvadsiatym ôsmym členom.

V štátnom rádiu Hrvatska 1 hrajú Ódu na radosť, európsku hymnu. Po nej prichádzajú správy o zmenách na chorvátskych hraniciach. Reportéri hovoria o spoločných kontrolách so Slovincami a Maďarmi, vďaka ktorým vám stačí ukázať občiansky preukaz len raz.

Zatiaľ sú však len na vybraných priechodoch. V Krapine musíte zastaviť dvakrát. Na slovinskej aj chorvátskej strane.

Kontroly sú aj tak rýchlejšie. Policajti autá vybavujú do minúty. Tie so slovenskými a českými ŠPZ kontrolujú len veľmi formálne. Všetko zrýchlilo zrušenie cla a limitov na jedlo, ktoré do krajiny dovážate.

„Chodievam do Chorvátska pravidelne, príležitostne mi kontrolovali kufor. Dnes vôbec,“ hovorí Dušan Nárožný, jeden z turistov, ktorí smerovali na chorvátske pobrežie.

Vyššie platy a práca v Únii

Čo sa zmenilo Krajina nevstúpila do schengenského priestoru, hraničné kontroly zostávajú ,

, klesnúť by mali ceny za telefonovanie, esemesky a prenos dát , ktoré upravuje smernica Únie. Po prevolaní 50 eur dostanete upozornenie,

, ktoré upravuje smernica Únie. Po prevolaní 50 eur dostanete upozornenie, vďaka predpisom Únie sa posilní ochrana spotrebiteľa pri reklamáciách či meškaní spojov,

pri reklamáciách či meškaní spojov, neodkladnú zdravotnú starostlivosť by mal dostať každý, kto má slovenský preukaz poistenca. To isté platí aj pre špecifickú starostlivosť o chronicky chorých, napríklad dialýzu,

by mal dostať každý, kto má slovenský preukaz poistenca. To isté platí aj pre špecifickú starostlivosť o chronicky chorých, napríklad dialýzu, v Chorvátsku môžu odteraz voľne pracovať či študovať občania iných krajín Únie,

občania iných krajín Únie, zjednoduší sa nákup nehnuteľností.

Samotní Chorváti si od vstupu sľubujú najmä lepší život.

Podľa Daniela Suchodolća, ktorý pracuje v zmenárni priamo na hraniciach so Slovinskom, zmeny neprídu hneď. „Lepšie sa budeme mať tak o tri až päť rokov,“ hovorí.

Viac turistov z krajín Únie Suchodolć nečaká. Už teraz ich vraj do Chorvátska chodí dosť.

Naopak, podľa čašníčky Silvie Tretiňakovej z malej krčmy v centre Krapiny ďalší návštevníci prídu. Ona sama však na členstve najviac oceňuje možnosť študovať a pracovať v Únii.

Prístupové rokovania miestnym priniesli aj niekoľko zmien. Svoj názov napríklad muselo zmeniť tradičné chorvátske víno Prošek. Podľa európskych úradníkov totiž príliš pripomínal talianske víno Prosecco.

Parlament tiež musel schváliť nový zákon o národnostných menšinách. Najmä Srbom tak boli priznané oveľa širšie práva, než mali doteraz.

Vstup do Únie schválili Chorváti v referende, ktoré sa konalo v januári 2012. Za členstvo vtedy hlasovalo viac ako 66 percent z nich.

Kartička má limity

Kúsok od centra Krapiny stojí na strmom kopci miestny Dom zdravia, malá poliklinika s rádiologickým oddelením a ordináciami všeobecných lekárov a zubárov.

V jednej z nich sa pýtame na ošetrenie, ukazujeme len európsky zdravotný preukaz. Zubná asistentka Martina Presečki nás najprv neodmieta.

Neskôr vysvetľuje, že s európskou kartičkou by nás vzala, len ak by išlo o súrny prípad. Inak musia mať turisti zo Slovenska cestovné poistenie, ktoré by pokrylo náklady.