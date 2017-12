Smer zablokoval rokovanie školského výboru

Poslanci Smeru neprišli na mimoriadny školský výbor. Údajne boli v parlamente a nič zásadné nerobili.

2. júl 2013 o 13:34 SITA

BRATISLAVA. Poslanci vládneho Smeru dnes zablokovali rokovanie mimoriadneho školského výboru o nových školských osnovách.

Opozícia považuje ich neúčasť na výbore, ktorý tak nebol uznášaniaschopný, za vedomú obštrukciu a aroganciu moci.

Podľa poslanca SDKÚ Miroslava Beblavého sú poslanci Smeru v budove parlamentu a nič také zásadné nerobia.

"Takže je to jasná a zjavná demonštrácia moci, ktorá využíva naozaj to, že pán poslanec Fronc je práceneschopný a že bez neho nie je výbor uznášaniaschopný," povedal pre agentúru SITA.

Považuje to za dobre vykalkulovaný ťah na znefunkčnenie mimoriadneho výboru.

Žitňanská: Boja sa diskusie

"Keď už sa Smer bojí aj toho, aby s nami minister Čaplovič diskutoval o zmenách v školských osnovách, tak to hovorí, že buď nemá dôveru vo svojho ministra, alebo nemá dôveru v obsah svojej politiky, pretože inak si to vysvetliť neviem," doplnil Beblavý.

Nezaradenú poslankyňu Janu Žitňanskú prekvapuje, že práve na takejto téme potrebovali demonštrovať silu.

Pripomenula, že návrh štátneho vzdelávacieho programu zo strany ministerstva sa stretáva s nesúhlasom zo strany pedagógov.

"Zjavne sa boja tej diskusie. To znamená, že asi ten nimi navrhovaný štátny vzdelávací program nie je úplne v prospech pedagógov a zvyšovania kvality vzdelávania. Boja sa tej diskusie, lebo by to mohlo byť povedané na plné ústa na pôde parlamentu," dodala Žitňanská.

Prišiel len Mamojka

Opozícia zvolala dnešný mimoriadny výbor, aby si od ministra školstva Dušana Čaploviča vypočula vysvetlenie, prečo chce zásadne meniť celú školskú reformu vrátane obsahu osnov bez hĺbkového vyhodnotenia jej výsledkov.

Na dnešnom výbore sa zišlo len päť opozičných poslancov a jeho predseda Mojmír Mamojka (Smer), takže výbor nebol uznášaniaschopný.

Ministra Čaploviča zastupoval štátny tajomník Štefan Chudoba.

Výbor sa opäť k vzdelávacím programom zíde v auguste.