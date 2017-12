Hrušovský: Za Čentéša môže Gašparovič, nie Fico

Možný prezidentský kandidát PAVOL HRUŠOVSKÝ hovorí, že vyššia popularita je otázkou techniky.

2. júl 2013 o 19:30 Monika Tódová

KDH a Most-Híd v piatok oznámili, že si ho želajú za prezidenta. SDKÚ vyzvali, aby ho tiež podporila. Predseda poslaneckého klubu KDH PAVOL HRUŠOVSKÝ hovorí, že strana namiesto neho nemá alternatívu.

Ešte sa asi nestalo, žeby strany predstavovali kandidáta na prezidenta a samotný kandidát by chýbal. Kde ste cez tlačovú besedu KDH a Mosta–Híd boli?

„V parlamente. Nič mimoriadne sa nestalo. Bola to dohoda. Želal by som si, aby sa už definitívne oznámenie kandidatúry uskutočnilo za účasti všetkých troch strán Ľudovej platformy.“

Čo urobíte, ak sa SDKÚ nepridá?

„Je ešte dosť času, aby sme nestrácali trpezlivosť a neunáhlili sa s vyhláseniami, ktoré nemôžeme vziať späť. Budem trpezlivo čakať. Predseda SDKÚ sľúbil stretnutie s ostatnými predsedami, rokovania budú pokračovať.“

Práve nedostatkom času odôvodnil Béla Bugár zverejnenie vašej podpory. Tvrdil, že ide leto, ktoré sa dá využiť na kampaň.

„Mali sme predbežne dohodnutý termín predstavenia kandidáta do leta. Veľmi silno na tom trval práve predseda Mosta. Rozumiem tomu, termín volieb sa blíži. Netajím, že dohoda dvoch strán na mne bola už v januári.“

Dokedy budete na SDKÚ čakať?

„Verím, že v SDKÚ sú zodpovední politici. Nie som tým, ktorý by teraz stanovoval termín.“

A ako strávite leto? Ako kandidát alebo budete oddychovať?

„Už týmto ohlásením na mňa ľudia pozerajú ako na kandidáta. Cítim sa vo verejnosti tak všeobecne známy, že už stačí dopovedať len málo a ono sa to spustí aj bez toho, aby ste sa cítili, že ste v kampani. Moje dlhoročné pôsobenie v politike umožnilo ľuďom spoznať ma takmer vo všetkom. Kampaň sa robí už dvadsať rokov od môjho vstupu do politiky.“

Čiže k vyšším preferenciám vám chýba už len podpora SDKÚ a nepotrebujete tak pracovať a stretávať sa s ľuďmi ako iní kandidáti?

„Ale samozrejme, že potrebujem. Aj preto ten tlak na SDKÚ. Chcem získať čo najväčšiu politickú aj občiansku podporu, aj podporu známych osobností.“

video //www.sme.sk/vp/27462/

Ako teda strávite leto?

„V prvom rade sa teším, že budem nejaký čas s rodinou. Budem mať veľa osobných stretnutí, akcie KDH ako výstup na Ďumbier. Rád sa s ľuďmi stretávam, rád im pomáham. Ak by som bol prezidentom, chcem vniesť do prezidentského paláca ľudskosť, ktorá akoby sa vytratila zo všetkého, aj z politiky. Nie som zástancom tvrdého politického boja, skôr súťaživosti. Ak by som vstúpil do kampane, nechcem ju viesť tvrdo stranícky.“

Znie to, akoby ste už boli rozhodnutý kandidovať.

„Preto som dal súhlas, aby sa o mne ako o prezidentskom kandidátovi rokovalo.“

Má KDH inú alternatívu? Asi je nereálne, aby potom, čo vás pomenovali, prišli predsedovia Ľudovej platformy s iným menom.

„Asi áno. KDH o viacerých alternatívach neuvažovalo.“

Prečo si myslíte, že SDKÚ brzdí dohodu?

„Dôvody by som rád vedel. Budem trpezlivo čakať a ak bude treba, aj odpovedať na akúkoľvek otázku. Nebudem však prosiť na kolenách.“

Viacerí politici SDKÚ hovoria, že ich kandidát by mal prejsť vnútrostraníckymi primárkami. Ste ochotný ich podstúpiť?

„Som prekvapený, že niektorí navrhujú všelijaké obštrukcie. Ak by mali byť primárky reálne, už dávno mali prebehnúť. Rozhodnutie musia prijať politici, ich vedenia. Nie som ochotný sa zúčastňovať na primárkach, o ktorých pravidlách nič neviem. Ak SDKÚ potrebuje súhlas celej členskej základne, existujú na to iné spôsoby ako primárne voľby.“

Pavol Frešo naposledy povedal, že mu je medzi prezidentskými kandidátmi sympatický príbeh Andreja Kisku. Neprikláňa sa SDKÚ skôr k jeho podpore?

„Budem rešpektovať akékoľvek rozhodnutie, len aby ho už prijali. Nebudem sa na nikoho hnevať.“

Z výrokov politikov SDKÚ vyplýva, že neveria vo vašu schopnosť uspieť. Prečo si myslíte, že môžete vyhrať? Prieskumy tomu nenasvedčujú.

„Cítim sa dostatočne sebavedomý a skúsený politik. Bol som poslancom Federálneho zhromaždenia, dvakrát predsedom Národnej rady, bol som pri historických okamihoch, ktoré napísali dejiny novej Slovenskej republiky. Mám bohaté skúsenosti s vyjednávaniami, riešením mnohých ťažkých aj ústavných kríz. Trúfam si byť úspešný. V niektorých prieskumoch, hoci som kandidatúru neohlásil, som sa percentuálne mnohým kandidátom vyrovnal.“

V ktorom prieskume?

„Bol prieskum, kde bolo poradie Fico, Kiska, Hrušovský. Ale prieskumy nepovažujem za limitujúce pre moje rozhodnutie. Je to vec techniky, ako sa potom k vyšším percentám dopracovať.“

Hovoríte, že 20 rokov v politike je vaša prednosť. Nevolajú ľudia skôr po nových tvárach po tom, čo sa služobne starí politici skompromitovali?

„Nerozumiem pokusu o odstránenie či už politických strán, alebo politikov len preto, že v politike pôsobia dlho. Tento argument je slabý. Skôr pozorujem, že tam, kde si noví politici nedokážu poradiť, siahajú po skúsených politikoch. Naposledy v Taliansku.“

Nebude to tým, že ľudí rozčuľujú škandály a to, ako ich strany ignorujú?

„Súhlasím s nespokojnosťou ľudí. To však neznamená, že treba na všetkých uvaliť kolektívnu vinu. Som za to postihnúť každého, kto zneužil funkciu.“

Aj váš predseda dostal za čudných okolností byt, titul a stále je predsedom.

„Predseda urobil rozhodnutie, ktoré doteraz neurobil ani jeden politik na Slovensku, a byt daroval. Všetky prešetrovania jeho titulu ukázali, že bol nadobudnutý v súlade so zákonmi.“

Nedali ste SDKÚ dôvod na váhanie nad vašou podporou aj tým, že KDH ide v Nitre a Banskej Bystrici do župných volieb so Smerom?

„Už na začiatku som upozornil, že treba oddeliť celoštátnu úroveň politiky od politiky regionálnej.“

Ako dôveryhodne potom vyznie kritika KDH pri zvolení Jaromíra Čižnára, keď so Smerom ochotne v regióne spolupracujete?

„Generálny prokurátor je problémom prezidenta. V jeho rukách je jediné riešenie, v nikoho iného.“

Nepovažujete to aj za zlyhanie Smeru?

„Smer prijal riskantné rozhodnutie s nedozernými následkami, ak súdy priznajú Jozefovi Čentéšovi právo na vymenovanie. Nechať však štát ďalšie obdobie bez riadneho generálneho prokurátora a dozvedať sa z tlačových konferencií premiéra, že sa na prokuratúre dejú strašné veci, nepovažujem za politicky múdre riešenie. Jediný, kto v tejto kauze mohol urobiť rozhodnutie, nebol Smer ani premiér Fico, ale prezident. Na celom príbehu ma najviac mrzí nerešpektovanie zastupiteľskej demokracie. Parlament prijal rozhodnutie a prezident ho odmietol rešpektovať.“

Za prezidenta kandiduje aj bývalý predseda KDH Ján Čarnogurský. V čom ste lepším kandidátom ako on?

„Kto je lepší, rozhodnú voliči. Ján Čarnogurský zostane mojím dobrým priateľom. Mňa navrhla strana, on sa rozhodol byť občianskym kandidátom, v tom je rozdiel.“

Čarnogurský odštartoval kampaň s Pavlom Bielikom, ktorého súdili za korupciu. Povedal, že ho jeho podpora teší. Aj vy by ste privítali podporu od Bielika?

„Privítam podporu každého voliča, nie je dôležité, či Pavla Bielika, alebo nie. Ján Čarnogurský ho predstavil ako súčasť svojho volebného tímu. Rozhodol sa, ja to rešpektujem.“

Zobrali by ste Bielika do tímu?

„Ešte nestaviam tím. Pavla Bielika rešpektujem ako občana so slobodou rozhodnúť sa, ako on uzná za vhodné. Rozhodol sa pre Jána Čarnogurského, preto sa tento príbeh skončil.“

Nie je Bielik človek, od ktorého by sa mal slušný kandidát dištancovať?

„Jána Čarnogurského považujem za slušného kandidáta. Bielika by som si do tímu nevzal.“