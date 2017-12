Hasič musí chodiť naobliekaný aj v najhorúcejšom lete

2. júl 2013 o 19:56 Daniel Vražda

FRANTIŠEK HORÁL (40) je veliteľom družstva hasičov. Od 1991 hasil s menšou prestávkou na východe, potom v Bratislave. V Banskej Bystrici je vyše 10 rokov.

Väčšina ľudí si spája leto s dovolenkami. Čo znamená leto pre profesionálneho hasiča?

„Prvé mi napadlo teplo. Sme oblečení v zásahovom obleku a s tým je spojená horúčava. Chráni nás proti ohňu, ale uzatvára nás v teple. Človek sa riadne potí. Leto sú pre nás aj lesné požiare, vypaľovanie trávy a banskobystrická špecialita, lovenie člnkárov z vody.“

Čo robí hasič, keď nehasí?

„Deň je rozdelený. Preberanie techniky, školenia, predpisy, zásahové techniky, obed, výcvik, fyzická príprava, šport, večer hodnotenie dňa, výjazdov, plusy­mínusy. Potom môžeme odpočívať, ale po vyhlásení výjazdu musíme byť za jeden a pol minúty v aute.“

Majú hasiči profesionálnu deformáciu?

„Máme. Aspoň ja určite. Žiarovky. Pri výjazde okrem vyhlasovania, čo sa stalo, kam ideme, aká technika, sa zažnú takzvané bojové svetlá. Hasič vtedy vie, že ide na výjazd.“

A profesionálna deformácia je v čom?

„Niekde sedíme, ktosi príde do miestnosti a zažne svetlo. Podvedome ma mykne a chcem bežať.“

Aj doma, keď manželka zažne svetlo v spálni?

„To neriskuje. Len raz sa pomýlila. Okamžite som sedel a čakal som na hlásenie.“

Keď sme pri deformáciách, dokáže si hasič bez napätia opekať na otvorenom ohni slaninu?

„To áno, ale mám malú dcéru a všade vidím nebezpečenstvo. Prichádzam neustále do styku s nešťastiami a to ma ovplyvňuje. Kým bola menšia, mali sme v obývačke papierový stôl a urobil som ďalšie opatrenia, aby sa nič nestalo. Niekedy to preháňam.“

Môže byť premotivovaný hasič nebezpečný pre okolie?

„Skôr neskúsený, vystresovaný.“

Dá sa urobiť pri hasení požiaru viac škody?

„Teoreticky áno, ak by niečo zanedbal. Máme postupy, ktoré tomu zabraňujú. Napríklad pri hasení paneláka nestriekame ako na poli, ale dávkujeme vodu, aby jej išlo menej. Zahasiť neznamená utopiť.“

Išlo vám pri zásahu o život?

„Priamo pri požiari nie. Pri zlaňovaní som spadol a skončil som so štyrmi zlomenými stavcami. Pri nehode mi pomliaždilo ľadviny. Môže sa stať všeličo. Kolegovia zasahovali pri autonehode a z priehradky spolujazdca vypadli tri granáty. Nebezpečný je aj airbag. Keď vystrelí z boku, môže zlomiť väz.“

Do akého veku môže byť človek hasičom?

„Je to psychicky aj fyzicky náročné. Chcel by som vydržať ešte aspoň desať rokov. Poznám hasiča, ktorý išiel do dôchodku 62-ročný. V závere robil šoféra.