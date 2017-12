Starosta z juhu: Tridsať stupňov v tieni je normálna teplota

O živote v najteplejšej oblasti Slovenska hovorí GABRIEL DUKA, starosta Kravian nad Dunajom.

3. júl 2013 o 20:33 Ján Krempaský

Meteorológovia tvrdia, že patríte medzi obce, v ktorých prakticky nepoznajú sneh. Kedy u vás naposledy snežilo?

„Meteorológovia to preháňajú. Naposledy napadol sneh v marci tohto roku.“

Sneží u vás každý rok?

„Zima v marci bola výnimočná. Väčšinou do Vianoc ani na Silvestra nie je sneh. Máme ho niekedy v januári. Mali by sme radi biele Vianoce, ale nedarí sa nám.“

Keď u vás veľmi nesneží, máte vôbec zhŕňač na sneh?



„Áno, samozrejme. Máme snežnú radlicu a traktor a odhŕňame s ním.“

Ľudia považujú teplo nad 30 stupňov za neznesiteľné. Platí to aj pre vašich obyvateľov?

„Tridsať stupňov v tieni je normálna teplota, dobré leto.“

Ako bojujete s teplom? Máte v úrade klimatizáciu?

„Nemáme, musíme šetriť. Vetráme, zaťahujeme závesy.“

Je to účinnejšie ako klimatizácia?

„Účinnejšie to nie je, ale je to lepšie pre ľudský organizmus.“

Aké výhody a nevýhody má život v obci, ktorá sa nachádza v najteplejšej oblasti Slovenska?

„Hovoríme, že obec Kravany má tri poklady: obyvateľov, zásoby pitnej vody a polohu. Sme pri Dunaji v najteplejšej časti Slovenska. Veľa ľudí sa tu preto rekreuje. Je tu teplo, dá sa kúpať a pekne opaľovať. Je tu veľa slnečných dní, a preto sa dá pestovať mnoho druhov rastlín, ktorým sa v severných častiach nedarí. Na strechách domov by sa tu dali robiť aj fotovoltické elektrárne.“

A aké to má nevýhody?

„Sucho. Poľnohospodári musia preto veľa zavlažovať.“

Aké letné úlohy ako starosta musíte riešiť?

„Upozorňovať obyvateľov a dbať na to, aby nevznikali požiare z nedbanlivosti. Aj v máji a júni, keď sú niekedy vysoké teploty, zabezpečiť, aby deti v škôlke prežili a mohli sa učiť.“

Máte cez leto problém aj s komármi?

„Máme. Po takých povodniach, ako boli teraz, keď je viac ako 18 stupňov, tak máme liaheň komárov. Teraz sme robili už druhý postrek.“

Máte na to dosť peňazí?

„V Kravanoch je druhý stupeň povodňovej ochrany. Náklady, ktoré sa investujú v druhom a treťom stupni, by mala preplatiť vláda. Verím, že nám to preplatia.“

Koľko ste tento rok minuli na postreky?

„Okolo desaťtisíc eur.“

Kedy sa u vás končí leto?

„Leto býva väčšinou do polovice septembra a keď sa poštastí, zasiahne až do októbra. Je to nejakých 20 až 25 stupňov, čo je veľmi príjemné leto.“