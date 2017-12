Sudcovia možno prídu o štrnásty plat

Ministri financií aj spravodlivosti pripustili zníženie platov sudcov. Združenie Za otvorenú justíciu nesúhlasí.

BRATISLAVA. Sudcovia možno po prijatí najbližšieho rozpočtu prídu o štrnásty plat. Pripustil to minister financií Peter Kažimír po tom, čo informáciu priniesli Hospodárske noviny.

„Dnes to nebolo témou. Predpokladám, že to bude témou, keď sa budeme rozprávať o návrhu štátneho rozpočtu,“ povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec

Upozornil však, že plat sudcov je ich jediným zdrojom príjmov, keďže na rozdiel napríklad od poslancov nesmú podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť.

„Samozrejme, k niečomu bude musieť prísť, to je jasné,“ povedal Borec. Že to prichádza do úvahy povedal aj Kažimír.

Združenie Za otvorenú justíciu so škrtaním platom sudcov nesúhlasí. „Podľa Ústavného súdu plat sudcu by mal byť stabilnou a nemanipulovateľnou veličinou,“ povedala prezidentka združenia Katarína Javorčíková.

Inak to podľa nej môže byť vnímané ako zásah výkonnej moci do súdnej.

Plat sudcu môže byť podľa nej aj podľa medzinárodných štandardov znížený len za mimoriadne zlej ekonomickej situácie. Tá podľa Javorčíkovej na Slovensku zatiaľ nie je.