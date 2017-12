Cirkev chce Bezáka materiálne zabezpečiť

Róbertovi Bezákovi sa onedlho skončí sabatický rok. Jeho ďalšie pôsobenie nie je jasné.

4. júl 2013 o 12:44 tasr, sita

NITRA. Konferencia biskupov Slovenska sa postará o materiálne zabezpečenie emeritného biskupa Róberta Bezáka.

Dnes to vyhlásil jej predseda, arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Chcú sa dohodnúť s Bezákom

Bezákovi sa zakrátko skončí jeho sabatický rok a stále nie je jasné jeho ďalšie pôsobenie.

K 1. augustu príde o miesto výpomocného duchovného v Radvani a teoreticky by mohol skončiť aj na úrade práce.

Biskupi sa preto počas svojho rokovania jeho prípadom zaoberali.

"Konferencia biskupov Slovenska rozhodla, že materiálne zabezpečenie emeritného trnavského arcibiskupa monsignora Bezáka je dôležitou úlohou KBS v spolupráci s Trnavskou arcidiecézou. Čiže je rozhodnuté, že toto materiálne zabezpečenie bude uskutočnené a jeho konkrétna podoba bude dohodnutá s monsignorom Róbertom Bezákom," uviedol Zvolenský.

Zvolenský sa dnes vyjadril aj ku kňazom Trnavskej arcidiecézy, ktorým sa nepáčilo ich prekladanie z farností na miesta, kam nechceli ísť.

Pripomenul im, že pri svojej vysviacke sľúbili poslušnosť svojmu biskupovi.

"Čo sa týka otázky prekladania kňazov, je to vždy otázka, ktorá je veľmi citlivá pre každého kňaza, ktorý je prekladaný. Väčšina kňazov však pamätá, že pri svojej kňazskej vysviacke povedali aj to, že sľubujú úctu a poslušnosť biskupovi, do ktorého rúk vložili svoje ruky, a aj jeho nástupcom. A potom na základe aj tohto, takého životného postoja, vedia vyriešiť svoju životnú situáciu pokojne," skonštatoval.

Dukove vyhlásenia nekomentujú

Uviedol tiež, že mu nebude prekážať, ak sa Bezákovým prípadom bude zaoberať pápež František.

"Vôbec sa toho neobávam. Rešpektoval som rozhodnutie Benedikta XVI., budem rešpektovať aj rozhodnutie Svätého Otca Františka," povedal.

Vyhlásenia českého kardinála Dominika Duku, podľa ktorého Bezák nebol odvolaný pre morálne delikty, nechcel Zvolenský komentovať.

"Za seba ako bratislavského arcibiskupa a predsedu KBS nepokladám za primerané, aby som komentoval stanoviská vysokých predstaviteľov iných diecéz, o to viac, keď nie sú z územia Slovenska," uviedol Zvolenský.