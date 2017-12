Polis: Do parlamentu by sa nedostali Nova ani SaS

Oproti májovému prieskumu si mierne polepšili strany Smer, Most a Obyčajní ľudia.

4. júl 2013 o 13:05 SITA

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali tento víkend, Slováci by najviac hlasov odovzdali vládnej strane Smer. S podporou 42,3 percenta by v parlamente poslanci Smeru získali 84 mandátov.

Vyplýva to z telefonického prieskumu, ktorý pre televíziu TA3 urobila agentúra Polis Slovakia.

Smer si oproti máju polepšil. Vtedy by mu svoj hlas odovzdalo 41,5 percenta opýtaných.

Ako ďalšie by skončili strany:

KDH - 8,9 %

Most - 8,7%

OĽaNO - 8%

SDKÚ - 7,4%

SMK - 4,9%

SNS - 4,3%

Nova - 4,1%

SaS - 3,6%

Preferencie sú vyrátané z 53-percentnej účasti na voľbách.

Voliť by nešlo 21 percent respondentov, nerozhodnutých bolo 26 percent.

Prieskum urobili od 24. júna do 30. júna na reprezentatívnej vzorke 1 223 respondentov starších ako 18 rokov.