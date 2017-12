Polícia vyšetruje Toma Nicholsona za blog o vojenských tajných

Toma Nicholsona zavolali na výsluch. Je podozrivý, že ohrozil utajovanú skutočnosť.

4. júl 2013 o 15:01 Monika Tódová

BRATISLAVA. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry vo štvrtok telefonoval novinárovi Tomovi Nicholsonovi, aby čo najskôr prišiel na výsluch na políciu. Dohodli sa na pondelok.

"Má ísť o vyzradenie štátneho tajomstva a povedal, že sa to týka mojich blogov," povedal SME Nicholson.

"Neviem, či si myslia, že naozaj patrím do väzenia, ale motivuje ma to písať ešte viac. Očividne majú iné chápanie slobody slova, za ktorú treba bojovať."

Nicholson zatiaľ nevie, kto naňho podal trestné oznámenie.

Ministerstvo obrany na otázky SME, či to bol minister alebo nejaký jeho iný predstaviteľ, neodpovedalo.

"Ministerstvo obrany rešpektuje vyhlásenie špeciálneho prokurátora, ktorý si vyhradil právo až do skončenia vyšetrovania poskytovať informácie médiám len prostredníctvom Úradu špeciálnej prokuratúry, aby sme nemarili priebeh vyšetrovania," napísalo Glváčovo tlačové oddelenie.

Utajované skutočnosti

Vo svojom nedávnom blogu Nicholson informoval o konkrétnych prípadoch ako mala Vojenská spravodajská služba tunelovať svoj majetok. Vychádzal z tajnej správy, ktorú obdržali viacerí novinári.

Nicholson zverejnil aj fotografiu budovy, o ktorú malo ísť. Chcel, aby si ľudia urobili vlastný názor, či takáto budova môže mať hodnotu, za ktorú ju služba neskôr predala, keď sa jej zbavovala.

Polícia na otázky SME, prečo Nicholsona vyšetrujú, neodpovedala s odvolaním sa na zákaz špeciálneho prokurátora.

„Vec Vojenského spravodajstva je v štádiu vyšetrovania, a preto sa nebudeme podrobne vyjadrovať. Zároveň však pripomíname, že všetky osoby, ktoré sa oboznámili s obsahom tohto materiálu, sú povinné zachovávať mlčanlivosť tak, ako to ukladá zákon číslo 215/2004 Z.z o ochrane utajovaných skutočností,“ povedala hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Andrea Predajňová.

Paragraf 4 tohto zákona pritom hovorí, že "utajovanou skutočnosťou nemôže byť informácia o trestnej činnosti verejných činiteľov", či "nehospodárnom, neefektívnom a neúčelnom nakladaní s verejnými prostriedkami".

Príslušníci tajnej služby sú verejnými činiteľmi a v celom prípade je na základe správ, ktoré polícii a prokuratúre odovzdali médiá, začaté trestné stíhanie pre trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Opozícia vidí zastrašovanie novinárov

Vyšetrovanie Nicholsona pobúrilo viacerých politikov.

"Očakávam vyšetrovanie Toma Nicholsona aj za to, že napísal ako Fico pil colu v byte na Vazovovej ulici. Cieľom zjavne nie je vyšetriť, ale zastrašiť," povedal poslanec SDKÚ Miroslav Beblavý.

"Zastrašovanie novinárov vstupuje do ďalšej fázy. Podľa Martina Glváča patrí Tom Nicholson do väzenia? To naozaj? Nestačilo zastrašovať a sledovať Martinu Ruttkayovú z Hospodárskych novín? V tejto krajine budeme zatvárať novinárov, ktorí si robia svoju prácu a snažia sa zistiť pravdu o podozreniach z tunelovania štátneho majetku?" pýta sa na svojom Facebooku aj bývalý minister vnútra Daniel Lipšic.

Polícia pred niekoľkými dňami päť hodín vypočúvala redaktorku Hospodárskych novín Martinu Tvardzíkovú Ruttkayovú.

Vyšetrovateľ sa jej pýtal, či má ako matka potrebu stretávať sa s bývalým šéfom Vojenského spravodajstva Romanom Mikulcom, ktorý je obvinený z ohovárania.