Priznania funkcionárov by mali byť podrobnejšie, ale bez oceňovania majetku

S podrobným oceňovaním majetku mali problém v Smere. Od vládnej strany závisí úspech novely.

5. júl 2013 o 12:14 TASR

BRATISLAVA. Verejní funkcionári zrejme nebudú musieť v majetkových priznaniach podrobne oceňovať svoj majetok. Napriek tomu by však majetkové priznania mali byť od januára 2014 podrobnejšie.

Ukáže sa to 2. augusta, kedy majú parlamentné strany rozhodnúť o podobe návrhu novely zákona o konflikte záujmov.

Úspech novely závisí od vládneho Smeru. Podpredsedníčka Národnej rady Renáta Zmajkovičová (Smer) tvrdí, že existuje verzia prijateľná pre všetkých.

"Výsledok rokovania grémia je, že 16. augusta sa podá návrh s tým, že ho podpíšu predstavitelia všetkých politických strán," povedala Zmajkovičová.

Dohodnúť sa majú do začiatku augusta

Strany sa majú k návrhom, o ktorých hovorilo grémium, vyjadriť do konca júla, 2. augusta má prísť podľa Zmajkovičovej "konečné politické rozhodnutie".

Zmajkovičová potvrdila, že Smer mal problém s podrobným oceňovaním majetku. Dôvodil tým, že oceňovanie by bolo problematické, potrebné by boli napríklad objektívne znalecké posudky. Kompromisný návrh preto počíta s podrobným opisom majetku bez oceňovania.

Miroslav Beblavý (SDKÚ) povedal, že aj s týmto majú vraj niektorí zo Smeru problém.

Opozícia síce chcela uplatňovať aj podrobný popis, aj oceňovanie, je však spokojná aj s jedným typom kontroly. "Ak by prešla jedna z týchto dvoch podmienok, už to bude výraznejší posun než sme to mali doteraz," povedal Martin Poliačik z SaS.

Kompromis našla vládna strana s opozíciou aj v tom, aby sa menšina z výboru pre nezlučiteľnosť funkcií mohla obracať na Ústavný súd. Túto možnosť by mala mať v prípade, že nie je spokojná s rozhodnutím väčšiny výboru.

Podľa kompromisného návrhu by sa menšina mohla na súd obracať, avšak nie v prípade napríklad neskoro podaných majetkových priznaní.

Beblavý: Nie ideálny, ale stále dobrý zákon

Ak by novela prešla v kompromisnej podobe, bola by podľa opozície lepšia ako súčasný zákon.

"Keby kompromisný návrh prešiel, zaplátal by veľa dier súčasnej právnej normy. Nebol by to síce ideálny zákon, ako sme pôvodne predložili, ale bol by to dobrý zákon," vyhlásil Beblavý.

Pôvodný návrh vypracovala pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých parlamentných strán vrátane Smeru. Ten však následne predložil protinávrh, s ktorým mala opozícia problém.

Predseda parlamentu Pavol Paška (Smer) a šéf výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Miroslav Beblavý (SDKÚ) sa potom zhodli na kompromisnom riešení, ktoré predložili kolegom a malo by byť prijateľné pre všetkých.