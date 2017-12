Sulík: Štátny sviatok na deň Cyrila a Metoda je neprimeraný

Sviatok nás stojí niekoľko desatín percenta HDP. Šéfovi SaS by stačil aj pamätný deň.

5. júl 2013 o 12:23 SITA

BRATISLAVA. Štátny sviatok na deň svätých Cyrila a Metoda je podľa predsedu SaS Richarda Sulíka neprimeraný.

Ako povedal, to, že k nám priniesli písmo, je významná udalosť. „Ale keby ho nedoniesli oni, doniesli by ho iní. Voľný deň je neprimeraný,“ vyhlásil Sulík s tým, že potom treba oslavovať aj toho, kto vynašiel koleso, mobil, alebo čísla. „Len potom budeme mať do roka 200 sviatkov,“ povedal.

Sulík nevidí dôvod, aby bol sviatok Cyrila a Metoda štátny sviatok, pretože to stojí niekoľko desatín percenta HDP, čo v čase krízy nie je zanedbateľné.

„Slovensko malo pred 20 rokmi takmer najmenej sviatkov v Európe. Dnes už len Luxembursko má viac sviatkov, oni 18, my 15,“ uviedol Sulík.

Podľa neho na Cyrila a Metoda "treba pamätať a byť im vďačný", ale stačil by na to aj pamätný deň, ktorý by bol podľa neho primeraný.

Na Slovensku sviatok Cyrila a Metoda oslavujeme 5. júla, v neslovanských krajinách 14. februára. Štátnym sviatkom si pripomíname slovanských vierozvestov, ktorí zostavili slovanské písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Svätí Cyril a Metod boli tiež vyhlásení za spolupatrónov Európy. V tomto roku si pripomíname 1150. výročie ich príchodu na naše územie, spomienkové podujatia pripravila cirkev, ale aj štátne inštitúcie.