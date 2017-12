Cyrilometodské oslavy sa nevyhli pátosu

Cyril a Metod priviedli do Nitry pútnikov, premiéra aj prezidenta

5. júl 2013 o 18:31 Dušan Mikušovič

Ivan Gašparovič vo svojom príhovore omylom označil slovenčinu za štvrtý liturgický jazyk v dejinách.

NITRA. Svätoplukovým námestím sa nesie vôňa kadidla. Na svätú omšu pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda prišli aj napriek 30-stupňovým horúčavám tisícky ľudí.

Z polovice zaplnené námestie počúva príhovory o tom, ako sa v meste práve spája minulosť s prítomnosťou. V Nitre určite: krojovaní pútnici sa pred slnkom chránia štýlovými slnečnými okuliarmi a spevácky zbor spievajúci náboženské piesne pod oltárom ozvučuje svalnatý zvukár s tetovaním na pravom ramene, ktorý skôr pripomína dídžeja z diskotéky.

Spievalo sa o Svätoplukovi

Štátom financované oslavy sa nedokázali vyhnúť pátosu, nechýbala ani štipka nacionalizmu.

Zatiaľ čo na pódiu znela pieseň o slávnej Nitre, v ktorej panovala ruka kráľa Svätopluka, v jednom zo stánkov ste si mohli kúpiť knihu predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča o pravdivom slovenskom príbehu alebo Maďarské blúznenie od Júliusa Handžárika.

Po omši na pódiu so svojím príhovorom vystúpil prezident Ivan Gašparovič. Obhajoval to, že sa Cyril a Metod spomínajú aj v preambule ústavy. Keď hovoril o ceste Cyrila a Metoda za pápežom, poplietol si staroslovienčinu so slovenčinou.

„Pápež ich vypočul a všetky ich počiny schválil. A slovenský jazyk ustanovil ako štvrtý liturgický jazyk popri hebrejčine, gréčtine a latinčine,“ vyhlásil.

Gašparovič si spolu s premiérom Robertom Ficom a predsedom Národnej rady Pavlom Paškom z Nitry odniesli pamätné dvojeurové mince, ktoré nechala vyraziť Národná banka. Do obehu chce dať spolu milión kusov, kolovať by mali vo všetkých 17 štátoch eurozóny. V Nitre sa stali okamžitým hitom. Pred kňazským seminárom, kde ich banka vymieňala za štandardné dvojeurovky, sa ihneď vytvoril 50-metrový rad.

Do Nitry prišli tisícky ľudí.

Na púť šliapali 1800 kilometrov

Tesne pred začiatkom osláv dorazili do Nitry aj siedmi slovenskí cyklisti, ktorí sa sem vydali pred tromi týždňami z gréckeho Solúna. Všetci mali okolo 60 rokov. Jeden z nich, Štefan Halla, hovorí, že počas osemnástich dní absolvovali takmer 1800 kilometrov.

„Denne sme teda prešli asi sto kilometrov. Spávali sme v penziónoch aj v stanoch a kempoch,“ spomína Halla. Chceli sa vydať po stopách vierozvestcov, ktorí šli po tejto trase pred 1150 rokmi.