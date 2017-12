Vedúci tábora: Na rozlúčku sa spriatelia na Facebooku

ROMAN KRIŠTOFÍK robí vedúceho v detskom tábore už osem rokov. Za ten čas sa deti zmenili. Namiesto poštových adries si vymieňajú nicky na Pokeci.

5. júl 2013 o 18:57 Dušan Mikušovič

Ako vyzerá príprava na detský tábor a čo všetko sa musí pred letom zariadiť?

„Musí sa pripraviť areál, vedúci stavajú chatky a indiánske típí. Na hygiene je potrebné nechať schváliť jedálny lístok. Každý vedúci tábora musí absolvovať úvodné školenie a zdravotnícky kurz.“

Aké sú najčastejšie zranenia na tábore?

„Bez úrazov to nejde, nech sa vedúci starajú akokoľvek. Väčšinou ide o odreniny a modriny z pádov. Asi najčastejšie však riešime úpal. No vďaka kurzu prvej pomoci sme na to pripravení.“

Ako vyzerá typický táborový deň?

„U nás sa vstáva medzi pol siedmou a siedmou. Deti sa pripravia na raňajky, potom im hodnotíme poriadok na izbách. Nasleduje program, ktorý sa odvíja od témy, ktorú tábor má. Takže ak máme pirátsky tábor, tak aj hry a súťaže sú také. No a na našom tábore do programu zaraďujeme ukážky policajných cvičení so psami.“

Koľko detí má vedúci tábora na starosti?

„Mávame zväčša okolo sto detí. Na vedúceho pripadá desať až pätnásť detí.“

Ako dlho robíte táborového vedúceho?

„Už osem rokov.“

Zmenili sa deti za ten čas?

„Hlavnou zmenou sú mobily. Deti sú dnes aj v tábore stále zavesené na internete, hrajú hry či počúvajú hudbu. Kedysi, keď sa tábor skončil, menili si medzi sebou poštové adresy. Dnes si nadiktujú nicky na Pokeci alebo sa stanú priateľmi na Facebooku.“

Čo robia vedúci detských táborov mimo leta, keď práve žiadny tábor nie je?

„Študujú alebo pracujú. Veľa vedúcich sú študenti a do táborov chodia cez prázdniny. My ostatní pracujeme, ja osobne v banke.“

Čiže na to, aby ste boli počas leta v detskom tábore, si beriete dovolenku?

„Áno.“

Keďže pracujete ako bankár, nemali by ste mať problémy na konci dňa deti zrátať. Stalo sa, že sa vám nejaké zatúlalo?

„Ale hej, stalo. Mali sme zvláštneho chlapca, ktorý občas utekal pred inými deťmi. A keďže náš tábor je v lese, podarilo sa mu schovať v lese. Našťastie sme ho našli v kríkoch, takže večer sme boli opäť kompletní.“

Čo robí vedúci tábora vtedy, keď mu deti začnú liezť na nervy?

„To by sa správnemu vedúcemu stávať nemalo.“

Ale stáva sa, nie?

„Stáva. Potom to rieši každý po svojom. Niekto si skočí do bufetu na kávu, niekto do studeného bazénu. Faktom je, že každý vedúci je vďačný za to, že deti majú popoludní niečo ako povinný oddych. Vtedy môžu na hodinku vypnúť a zrelaxovať aj oni.“