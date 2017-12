Smeru prekážajú opozičné návrhy, môže zmeniť rokovací poriadok

Podľa Miroslava Číža má opozícia najmä kritizovať vládu, a nie otvárať neaktuálne či menej podstatné témy.

6. júl 2013 o 13:19 TASR





BRATISLAVA. Po letných prázdninách by sa mohli objaviť viaceré návrhy na zmeny Rokovacieho poriadku Národnej rady, ktoré by mali riešiť zneužívanie tohto zákona.

Podľa podpredsedu poslaneckého klubu Smeru Miroslava Číža dochádza k zneužívaniu čoraz častejšie, najmä zo strany niektorých opozičných poslancov. Nazdáva sa, že by to mal parlament riešiť.

Zdôrazňuje, že Smer však nemieni zmeny robiť sám. Má záujem o rokovanie a dohodu aj s inými stranami.

Číž pripomenul, že v parlamente je dnes v druhom čítaní novela rokovacieho poriadku, ktorá má vyriešiť otázku zániku poslaneckých klubov.

Nevylúčil, že aj cez túto novelu by mohli prejsť ďalšie zmeny v rokovacom poriadku.

"Pokúsime sa pripraviť niekoľko variantov, návrhov úpravy rokovacieho poriadku. Ale pôjdeme s tým až vtedy, keď bude podpora aj z iných strán, nielen z našej," zdôraznil s tým, že ústavné otázky potrebujú širšiu podporu.

Číž by obmedzil počet opozičných návrhov

Problém vidí napríklad v tom, že v programe schôdzí je viac opozičných ako vládnych návrhov. Podľa neho je úlohou opozície najmä kritizovať opatrenia vlády, a nie otvárať neaktuálne či menej podstatné témy.

"Je v rozpore s naším doterajším chápaním parlamentarizmu, aby bola väčšia polovica návrhov opozície v parlamente, pričom našou hlavnou úlohou je realizovať programové vyhlásenie vlády. Úloha opozícia je predovšetkým orientovať sa na kritiku tohto procesu, ale nie tam neustále vkladať iné témy," povedal Číž.

Poznamenal, že vládny Smer získal väčšinové právo v demokratických voľbách a dnes má zodpovednosť za spravovanie štátu.

V pléne však poslanci často diskutujú viac o témach, ako sú homosexualita či rýchlejšie rozvody, než o témach, ktoré rieši vláda.

"Ukazuje sa, že rokovací poriadok je dnes zneužívateľný. Výsledkom sú úplne nezmyselné celodenné debaty v situáciách, keď sú aktuálne iné témy. Osobitne tie, ktoré nepotrebujú nejaké veľké intelektuálne predpoklady, napríklad homosexualita, manželstvá, rozvody. To sú celé dni diskusií v čase, keď sú dôležité iné témy," doplnil Číž.

Zneužívanie poriadku vidí aj opozícia

O zneužívaní rokovacieho poriadku hovoria aj niektorí opoziční poslanci.

Nepozdáva sa im napríklad, že niektorí kolegovia predložia návrh, nechajú o ňom rokovať, pred hlasovaním ho stiahnu a predložia ho na ďalšiu schôdzu, kde sa to opakuje. Tak môžu návrh predkladať na každú nasledujúcu schôdzu.

Ak by totiž o návrhu nechali hlasovať a neprešiel by, návrh by mohli opätovne predložiť až o pol roka. Číža potešilo, že aj niektorí členovia opozície vnímajú zneužívanie rokovacieho poriadku a prejavili záujem to riešiť.

Martin Poliačik zo SaS považuje za najpotrebnejšie dve zmeny - vyriešenie pravidiel zániku poslaneckého klubu a pravidlá pre zloženie poslaneckého grémia.

"V týchto dvoch oblastiach predseda parlamentu niekoľkokrát porušil rokovací poriadok, čo je dlhodobo neakceptovateľné," uviedol pre TASR. Pripomenul, že sa tiež hovorilo o obmedzení možností sťahovania a opätovného predkladania zákonov.

Zdôraznil, že Rokovací poriadok Národnej rady je jeden z najliberálnejších v Európe. Poliačik sa nazdáva, že na tom by sa nemalo nič meniť.

"Preto sme v klube SaS skôr za kozmetické zmeny, nie za radikálne obmedzenie parlamentnej rozpravy a legislatívnej aktivity," uzavrel.