Prezidentskí kandidáti by sa zaoberali zrušením Mečiarových amnestií

7. júl 2013 o 9:03 TASR

Vladimír Mečiar udelil amnestie v prípade zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny, ako aj zmareného referenda.

BRATISLAVA. Kandidáti Andrej Kiska, Peter Osuský (SaS), Pavol Hrušovský (KDH), Radoslav Procházka by sa v prípade zvolenia za prezidenta zaoberali zrušením Mečiarových amnestií.

Ján Čarnogurský by už vlastnú iniciatívu v tejto veci nevyvíjal. Pripomína, že už podnikol viaceré kroky, no doteraz amnestie zrušené nie sú. Ak by sa o to však pokúsil niekto iný, nebol by proti.

Kiska: Mečiarove amnestie odsudzujem

"Mečiarove amnestie odsudzujem. Ich zrušenie by bol veľmi dôležitý signál od politikov pre slušných ľudí, ktorí stále stoja o spravodlivosť," uviedol pre TASR Kiska.

Pripomenul, že kompetencie prezidenta na ich zrušenie nestačia, avšak aj jasný názor hlavy štátu k tejto téme je nevyhnutný.

Procházka upozornil, že Mečiarove amnestie sa dajú zrušiť výlučne ústavným zákonom.

"Tým, že Ústavný súd už k Mečiarovým amnestiám podal záväzný výklad, nedajú sa zrušiť inak ako ústavným zákonom čiže iba v parlamente. Ja som za takýto zákon minulý rok hlasoval a ako prezident republiky by som ho určite podpísal," vyhlásil pre TASR.

Osuský by sa radil s odborníkmi

Osuský a Hrušovský považujú Mečiarove amnestie za hanebné. Osuský by sa o ich zrušení poradil s odborníkmi a na základe toho by ďalej konal.

Hrušovský pripomenul, že KDH dlhodobo odmieta Mečiarove amnestie a nie raz sa pokúšalo o ich zrušenie v parlamente. Svoj názor na tieto amnestie Hrušovský nezmenil a neurobil by to ani v prípade zvolenia za prezidenta.

Čarnogurský pripomenul, že ako minister spravodlivosti nechal vypracovať odborný posudok o tom, že amnestie je možné zrušiť, že podobné amnestie boli zrušené v iných štátoch a nevyvolávalo to žiadne pochybnosti o právnej platnosti zrušenia.

"Na základe toho sme dali aj návrh na zrušenie do parlamentu, ale parlament ich nezrušil. Takže ja by som už s iniciatívou v tejto veci nevychádzal, pretože to nepovažujem za vhodné. Ale pokiaľ by niekto iný vyšiel s iniciatívou, ja by som ju podporil," povedal pre TASR Čarnogurský.