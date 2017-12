Hrušovský počká na podporu SDKÚ do jesene

Kandidát KDH a Mosta sa odmieta zúčastniť na primárkach SDKÚ. Či pôjde do volieb aj bez jej podpory, nehovorí.

7. júl 2013 o 9:38 sita, tasr

BRATISLAVA. Kandidát KDH a Most-Híd na prezidenta Pavol Hrušovský chce čakať na rozhodnutie SDKÚ do začiatku jesene.

Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, jeseň je hraničným termínom na rozhodnutie. Pripomenul, že zatiaľ je to v štádiu rokovaní.

Hrušovský: Nemáme tradíciu primárok

„Dve politické strany, KDH a Most-Híd už skôr dospeli k rozhodnutiu, že by som mohol byť vhodným kandidátom, a keďže sľúbili predstaviť verejnosti do leta svoj postoj k prezidentským voľbám, tak tak urobili,“ povedal s tým, že nejde o záväzok, ktorý by podpísali tri ľudové strany, ale všetky tieto tri strany Ľudovej platformy, ešte na jeseň v roku 2012, keď vznikla, vyjadrili a vyjadrujú ešte stále snahu o dohodu na spoločnom kandidátovi.

„Takže tá pripravenosť je vlastne aj istým prejavom vzťahu k tým, ktorí už sa do dnešného dňa rozhodli, že som súhlasil s tým, aby moje meno bolo zverejnené,“ konštatoval.

Hrušovský podmieňuje však svoju prezidentskú kandidatúru aj podporou od SDKÚ. Či bude kandidovať aj keď ju nezíska, však povedať nechce.

„Zatiaľ hovorím, čakám na vyjadrenie SDKÚ a to ďalšie pokračovanie bude potom,“ povedal.

SDKÚ viackrát zopakovalo, že má inštitút primárnych volieb a prezidentský kandidát, ktorého by mala podporiť, by sa ich musel zúčastniť.

„Ja nemôžem prijať niečo, čo je vnútrostraníckym dokumentom, alebo poriadkom,“ povedal Hrušovský s tým, že na Slovensku nemáme tradíciu primárok podobnú v Amerike, preto to nepovažujem za vhodný a dobrý politický postoj ku kandidátovi na prezidenta, aby sa vyberal formou primárok.

Simon: Je na SDKÚ, či nám bude vládnuť prezident Smeru

Ak SDKÚ nepodporí Hrušovského, KDH a Most-Híd sa ho pokúsia presvedčiť, aby kandidoval aj bez podpory SDKÚ.

"Nezostane nám nič iného. Pavol Hrušovský je najlepší kandidát, akého vieme ponúknuť," povedal pre TASR podpredseda strany Most-Híd Zsolt Simon.

Simon upozornil, že SDKÚ svojím konaním opakuje chyby, ktoré urobila už v minulosti. "Bola to SDKÚ, ktorej prístup zapríčinil prvé aj druhé zvolenie Ivana Gašparoviča za prezidenta," povedal.

Dodal, že je to opäť SDKÚ, ktorá váha a vymýšľa a pre ktorú môže byť opäť zvolený kandidát Smeru.

"My sme povedali, že podporujeme Pavla Hrušovského. Očakával by som, že ho podporí aj SDKÚ. Je na nich, či tu bude aj v podobe prezidenta vládnuť ďalej ľavica. Politická zodpovednosť je teraz na pleciach SDKÚ," zdôraznil Simon.

Podobný názor má aj podpredseda KDH Pavol Abrhan. Pre TASR povedal, že SDKÚ svojím vyčkávaním a nejasným postojom k prezidentskému kandidátovi napomáha kandidátovi Smeru.