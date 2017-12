Galko chce odvolávať Glváča v auguste

V pondelok Nová väčšina pridá Ľubomírovi Galkovi posledné podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze.

BRATISLAVA. Poslanec za SaS Ľubomír Galko v pondelok ukončí zber podpisov na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Martinovi Glváčovi pre kauzu údajného tunelovania Vojenskej spravodajskej služby.

Zatiaľ má Galko 26 podpisov, okrem poslancov SaS, OĽaNO, Zsolta Simona (Most-Híd) a Juraja Miškova k nim v pondelok pridá posledné štyri podpisy členov Nova, čím získa potrebnú tridsiatku na zvolanie mimoriadnej schôdze v Národnej rade.

"Zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu budeme koordinovať s poslancami OĽaNO, Nova a Zsoltom Simonom, teda s tými, ktorí rovnako ako my pokladajú akt odvolávania ministra Glváča za absolútne primeranú reakciu za jeho zlyhania v kauze tunelovania vojenských tajných služieb. Osobne pre dovolenky budem navrhovať augustový termín rokovania, aby si poslanci dovtedy mohli prispôsobiť program," povedal Galko.

Ľudová platforma odmietla dať podpisy

Exminister obrany začal podpisy na Glváčovo odvolávanie zbierať koncom mája po tom, ako minister obrany ani napriek jeho verejnej výzve nepostavil mimo službu šéfa Vojenského spravodajstva Ľubomíra Skuhru.

Podpisy mu s výnimkou Zsolta Simona z Mosta-Híd odmietli dať strany Ľudovej platformy.

Pred víkendom mal Galko 25 podpisov, v piatok poslanec a predseda hnutia Nova Daniel Lipšic oznámil, že jeho skupina sa pripojí k iniciatíve exministra obrany.

Podľa Lipšica sa tak rozhodli, pretože vláda Smeru zastrašuje každého, kto sa snaží upozorňovať na jej prešľapy.

"Začalo to postihom voči tým, ktorí vyšetrovali kauzu Gorila, pokračovalo to vydieraním, zastrašovaním novinárky Ruttkayovej, pokračuje to hrozbou trestného stíhania novinára Nicholsona," dodal.

Kým sa podľa Lipšica bude vládna moc snažiť takýmto spôsobom zastrašovať novinárov, tak žiadny slobodný človek v tejto krajine si nebude môcť byť istý svojou bezpečnosťou.

Kauzu odštartovala správa od anonyma

Kauzu podozrení o údajnom tunelovaní vojenskej rozviedky odštartovala tajná správa, ktorú anonymne dostal denník SME.

V máji vyvolala veľkú odozvu v médiách a bola dôvodom viacerých rokovaní kontrolného výboru parlamentu.

Údajne hovorí o tom, že dvaja šéfovia tajných vojenských služieb postupovali ako súčasť organizovanej skupiny a s peniazmi a majetkom tajných služieb narábali tak, aby z toho mali osobný prospech oni alebo tretie osoby.

Dokument má 134 listov a zrejme vychádza z vnútorného vyšetrovania vo vojenskej rozviedke, ktoré sa rozbehlo, keď ministerstvo obrany viedol Ľubomír Galko.