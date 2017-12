Odporcom potratov odmietli prenajať vlak, tí vidia diskrimináciu

Aktivisti proti interrupciám obvinili súkromnú firmu, že ich diskriminuje. Jej vedenie tvrdí, že išlo o chybu asistentky.

8. júl 2013 o 19:10 Dušan Mikušovič

BRATISLAVA. Súkromná firma Wagon Service Travel odmietla zabezpečiť mimoriadny vlak kresťanským aktivistom z Fóra života.

V septembri mal z Bratislavy do Košíc priviezť účastníkov na Národný pochod za život.

V e-maile pracovníčka firmy odmietnutie zdôvodnila tým, že ich pohľad na ochranu života pred a po počatí je odlišný ako ten, ktorý majú aktivisti.

Firma organizuje zájazdy vlakom, súpravy napríklad vypravuje na púte či na Oktoberfest.

Predsedníčku Fóra života Marcelu Dobešovú rozhodnutie firmy sklamalo. Vybrali si ju vraj preto, že im bola sympatická.

„Na svojej webovej stránke spomínajú, že v minulosti organizovali množstvo pútnických zájazdov do Lúrd či Ríma. Preto sme ich oslovili ako prvých,“ povedala Dobešová.

Keď ich Wagon Service odmietol, upozornili na firmu kresťanské médiá i ďalšie neziskovky. Ku kritike sa pripojila aj europoslankyňa za KDH Anna Záborská.

Firma priznala chybu

Majiteľ Wagon Service Ivan Gálik hovorí, že kauza je v skutočnosti veľkým nedorozumením. Skutočný dôvod, prečo Fóru života odmietli zabezpečiť mimoriadny vlak, je vraj iný.

„Nevedeli sme im vyhovieť, pretože v tom termíne jednoducho nemáme voľné vagóny. Chystáme zájazd do Benátok, ktorý máme naplánovaný rok dopredu,“ hovorí Gálik.

Asistentka, ktorá Dobešovej v e-maile odpovedala, vraj len vyjadrila súkromný názor.

„Vyčítali sme jej to, bola to chyba. V tom e-maile to jednoducho nemalo čo robiť,“ priznáva Gálik. „Rozhodne nejde o oficiálne stanovisko mňa ani firmy.“

Na otázku, či by Fóru života vyhoveli v inom termíne, Gálik odpovedal, že je to možné. „Ak by sme mali voľné vagóny a nekrížilo by sa nám to s iným zájazdom, poslali by sme im cenovú ponuku,“ povedal.

Protestovala aj Záborská

Europoslankyňa Záborská upozornila na postup firmy Wagon Service v piatok 5. júla na Cyrilo­metodských oslavách v Nitre.

Na saku mala pripnutú kartičku s textom „Protestujem proti diskriminácii kresťanov spoločnosťou Wagon Service Travel“. Firma mohla podľa nej porušiť antidiskriminačný zákon.

Jej majiteľ Gálik však diskrimináciu kresťanov odmieta. „Veď my bežne robíme pútnické zájazdy, komunikujeme s veriacimi aj s diecézami,“ tvrdí.