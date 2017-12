Maďarič k nám chce prilákať filmové hviezdy

Minister kultúry dúfa, že producenti sa už Slovensku nebudú vyhýbať.

9. júl 2013 o 15:51 SITA, Dušan Mikušovič

Za návrh lobovali aj ľudia, ktorí stoja za projektom nových filmových štúdií v Jarovciach.

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským článkom denníka SME.

BRATISLAVA. V Prahe a Budapešti sa strieda jeden slávny režisér za druhým, Slovensko zahraniční filmári skôr obchádzajú.

Jednou z posledných väčších produkcií v týchto rokoch bolo nakrúcanie televíznej minisérie Svet bez konca. Američania pre ňu v roku 2011 priviezli do Košíc 250-členný štáb. Vo filme nakoniec zo slovenských lokácií použili štyri minúty.

Ministerstvo kultúry predstavilo novelu audiovizuálneho zákona, podľa ktorej by štát filmárom preplatil časť investovaných peňazí. Podmienkou by bolo, aby na Slovensku minuli aspoň dva milióny eur. Štát by im 20 percent z tejto sumy vrátil.

V bratislavských Jarovciach chce do roku 2016 firma Solar Enterprise postaviť nové filmové štúdiá. Jej majiteľ Marek Veselický otvorene hovorí, že s ministerstvom kultúry o podpore pre filmárov komunikovali už od minulého roku.

Nové štúdiá sa chcú zamerať práve na zahraničných filmárov. „Nepomôže to len nám, ale celému filmovému priemyslu na Slovensku,“ tvrdí Veselický. Priznáva, že podnet na takúto úpravu od nich vzišiel, no s ministerstvom to vraj riešili viacerí ľudia z brandže.

Štúdiá by mali stáť okolo 60 miliónov eur, práve sa posudzuje ich vplyv na životné prostredie.

video //www.sme.sk/vp/27527/

Chystajú aj kultúrny test

Režisér Martin Šulík hovorí, že podobná podpora filmárov je v okolitých krajinách bežná.

Česi aj Maďari ju zaviedli už pred niekoľkými rokmi, buď v podobe daňových úľav, alebo cez priame stimuly.

„Minimálne sme sa snažili dotiahnuť na ich úroveň,“ hovorí aj minister kultúry Marek Maďarič zo Smeru.

Výhodou Slovenska by podľa neho malo byť, že systém je jednoduchší a máme nižšie ceny.

Filmoví producenti budú musieť splniť ešte jednu podmienku. Ministerstvo ju označuje ako „kultúrny test“. Projekty chce posudzovať podľa niekoľkých kritérií. Plusové body môžu získať napríklad za to, že sa vo filme objavia významné slovenské osobnosti a lokality.

Ak neprídu, nič sa nestane

Ľudia, ktorí so zahraničnými filmármi spolupracujú, o Maďaričovej novele hovoria ako o prvom kroku. Zuzana Štefankovičová z castingovej firmy pracovala na filmoch Dračie srdce, Za nepriateľskou líniou či Povstanie, ktoré sa nakrúcali na Slovensku.

Hovorí, že návrh nezbúra všetky bariéry, pre ktoré sa nám producenti zatiaľ vyhýbali. „Američanom sa tu páči, a bez podpory by sa im to predražilo.“ Okrem finančnej podpory však potrebujú aj dobré zázemie, pripomína.

Netýka sa to len ateliérov, ktoré po krachu filmových štúdií na Kolibe u nás prakticky nie sú.

Zahraniční producenti si najímajú aj veľkú časť filmového štábu. „Na Slovensku sa stratila celá jedna generácia ľudí z filmu. Obrovská väčšina pracuje v Česku a treba si uvedomiť, že ak aj dostanú šancu zarobiť si vďaka Američanom dva mesiace doma, neopustia rozbehnuté projekty v Prahe,“ tvrdí Štefankovičová.

Maďarič sa nebojí, že by jeho návrh filmárov nepritiahol. V posledných rokoch sa podľa neho objavilo množstvo nových talentov v rôznych filmárskych profesiách.

„Keby sa aj stalo, že filmári neprídu, nič nestratíme, ale nevidím dôvod, aby ich tieto stimuly neprilákali,“ tvrdí minister.