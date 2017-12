Modelka pracovala každé leto, povedala si dosť

MARIKA ČASNOCHOVÁ pochádza zo Žiliny. Pracovala v zahraničí ako modelka, je finalistkou Miss Slovensko 2010.

9. júl 2013 o 19:58 Rudolf Sivý

Mnohí sa v lete chystajú na dovolenku do zahraničia, vy ste ako modelka väčšinu roka v zahraničí. Aké bude vaše leto?

„Od 15 rokov som každé leto pracovne v zahraničí, tento rok som si povedala dosť. Teraz sa najviac teším na oddych a oslavu maminých narodenín. Najviac času chcem byť s mamou na chalupe, s priateľom a ísť s bratom na výlet do Vysokých Tatier.“

Kam chodíte najradšej, keď ste doma?

„Najradšej mám Banskú Štiavnicu pre komornú atmosféru v uliciach a Vysoké Tatry, kde som ako dieťa chodila na prázdniny.“

Aký rozdiel je medzi fotením v zahraničí a u nás?

„Sú to akoby dva odlišné svety. Je to otázka financií aj profesionality. Zahraniční klienti sa o modelky vedia veľmi dobre postarať, na Slovensku niekedy nedajú ani pohár čistej vody. Pred dvoma rokmi som však fotila v Čičmanoch pre jeden medzinárodný magazín. Japonská šéfredaktorka chcela, aby som pózovala ako tradičná Slovenka. Bolo to úžasné. Mala som na sebe kroj, vo vlasoch svadobný veniec a po fotení sme išli na bryndzové halušky.“

Na konci leta vás čaká veľká zmena.

„Áno, od septembra začnem učiť na jednom bratislavskom gymnáziu biológiu v angličtine. Veľmi sa teším, učiť na tejto škole bol jeden z mojich tajných snov. Hovorí sa, že pracovať v školstve je dnes za trest, ale ja si to vôbec nemyslím.“

Nebojíte sa postaviť pred triedu plnú žiakov?

„Na vysokej škole som študovala učiteľstvo a praxovala práve na tomto gymnáziu. Našla som ponuku tam učiť, absolvovala pohovor v angličtine a zobrali ma. Na prehliadkových mólach je oveľa viac ľudí, ktorí sa na mňa pozerajú, ako žiakov v triede.“

Prečo chcete vymeniť modeling za kabinet a tabuľu?

„Byť učiteľkou je úžasné povolanie. Je to ako byť moderátorkou vlastnej vyučovacej hodiny. Záleží iba na mne, či študentov zaujmem a táto výzva ma čaká každý deň.“

Nebude vám ľúto za svetom modelingu?

„Nebude, budem stále jeho súčasťou a venovať sa mu.“