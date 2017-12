Glváč: Teroristi nás nezastrašia, pošleme ďalších vojakov

Je na sto percent potvrdené, že išlo o útok teroristu, hovorí minister obrany MARTIN GLVÁČ.

9. júl 2013 o 20:52 Matúš Burčík

Kedy a ako ste sa dozvedeli o udalosti?

„Nemôžem povedať, akým spôsobom som dostal informácie. Bolo to z oficiálnych aj z neoficiálnych zdrojov. Či už zo strany Severoatlantickej aliancie, alebo od našich. Chceli sme aj dodržať postupnosť, ktorá má byť – aby sa to tí ľudia nedozvedeli z médií, hoci informácie presiakli. Myslím, že rodina a blízki sa to majú dozvedieť tak, ako káže slušnosť.“

Aké boli vaše prvé myšlienky?

„Hrozné. Bol som v Kandaháre, videl som našich vojakov, viem presne, kde sa to udialo. Viem sa vcítiť do myslenia tých ľudí.“

Aký bude mať tento incident vplyv na ďalšie pôsobenie našich vojakov v tejto oblasti?

„Ak si nejaký terorista myslí, že nás zastraší, je na veľkom omyle. Naša úloha je tam. Sme stabilným partnerom Severoatlantickej aliancie. Nemôžem povedať, že to nami neotriaslo. Mali sme aj šťastie, že nás to dlhé roky obchádzalo, ale dnes sme konfrontovaní za dva týždne s dvoma teroristickými útokmi. Je našou úlohou byť pri spoločenstve, ktoré bojuje proti teroristom.“

Je už na sto percent potvrdené, že to bol teroristický útok?

„Určite.“

Budúci rok by sme mali do tej oblasti vysielať špeciálnu jednotku asi 150 vojakov. Čo je ich úlohou?

„Všetko ovplyvňuje požiadavka NATO. Pripravujeme sa v dvoch rovinách. Sťahujeme vojakov, ktorí si už splnili svoju úlohu, a popri tom tam vysielame špeciálne vycvičené jednotky zamerané na výcvik afganských národných síl.“

Aké budú teraz vaše ďalšie kroky?

„Vybavujú sa formality, aby sme s premiérom mohli odletieť do Afganistanu. Neviem zatiaľ čas. Na mieste sa oboznámime so všetkými skutočnosťami a budeme informovať.“

